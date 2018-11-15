領展(00823-HK)擬提高內地投資比重上限至20%

領展(00823-HK)行政總裁王國龍表示，領展計劃將中國投資比例上限由12.5%提升至20%。現時內地資產佔8.2%，當中寫字樓佔物業比重4.25%，過往幾年亦見到國內物業增長幅度較香港部分物業好，正留意內地一線城市的商場及甲級寫字樓。王國龍說，現時沒有確實調整比重的時間表。

被問到現時內地不少內房商正發債集資，但內地融資環境較困難，會否為領展帶來收購機會。王國龍說，正觀察不少項目，他亦希望能夠以一個好價錢進行收購。

王國龍指，香港面對加息環境、貿易戰、股市及樓市波動，都影響到消費意欲，但旗下商場主要銷售生活必需品及食肆，較少受外圍環境影響，相信未來1年業績亦會不錯。

行政長官林鄭月娥在施政報告中提出增建同優化公眾街市。王國龍表示，興建公眾街市可以為行業帶來良性競爭，希望更多檔販可以在不同街市經營。

領展公布，截至2018年9月30日止上半年度香港物業總收益，在剔除期內收購，出售或新營運物業後的相同基準計算，按年增長7%至44.4億元，當中零售租金增長6.6%，停車場租金增長10%。

期內，零售租金方面，商舖租金收入按年跌1.7%至26.69億元，按相同基準計算的升幅為6.5%。至於街市或熟食檔位租金收入按年升0.2%至4.52億港元，按相同基準計算的升幅為9.3%。

