美股盤後 – 蘋果入熊市 金融監管改朝換代 道瓊連跌四日

英國首相梅伊贏得內閣通過其脫歐草案，大幅提振全球市場情緒，但美股隨著蘋果宣告入熊市，金融股領跌，道瓊下滑逾 200 點，已連續下跌四個交易日，美股四大指數幾乎全面收低。

週三 (14 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 205.99 點，或 0.81 %，收 25,080.50 點。

S&P 500 指數下跌 20.60 點，或 0.76 %，收 2701.58 點。

那斯達克指數下跌 64.48 點，或 0.90 %，收 7136.39 點。

費城半導體指數上漲 4.34 點，或 0.36%，收 1194.71 點。

蘋果 (AAPL-US) 領跌科技板塊，該公司週三股票下跌 2.82%，連續五個交易日走跌，並宣告進入熊市。

這主要是受到近期 iPhone 供應商下修財測，銷售持續擔憂，再遭遇高盛、瑞銀與古根海姆降評等影響

科技股方面，Netflix (NFLX-US) 股價下跌 2.61 %；臉書 (FB-US) 上漲 1.45 %；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.97 %；Alphabet (GOOGL-US) 小漲 0.63%。

此外，半導體類股 AMD (AMD-US) 隨著新顯卡 AMD Radeon RX 590 釋出，股價大漲 6.12 %；Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.06%；Intel (INTC-US) 與 IBM (IBM-US) 跌幅超過 0.5%。

民主黨人 Maxine Waters 準備上任金融服務委員會主席，金融監管政策將面臨改朝換代。(圖：AFP)

民主黨人 Maxine Waters 準備成為金融服務委員會主席後，金融股陷入困境，Waters 無法容忍銀行寬鬆監管，稱「削弱監管將讓美國面臨金融危機風險，目前銀行寬鬆政策將在明年一月終止。

受寬鬆監管前景不再的影響，銀行股全面重挫。摩根大通 (JPM-US) 股價下跌 2.06%；花旗 (C-US) 下跌 1.98%；美國銀行 (BAC-US) 走低 2.03%；高盛 (GS-US) 下跌 1.21%。

台股 ADR 與中概股走高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.18 %；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 3.66%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.52 %，友達 ADR (AUO-US) 上漲 0.25%。

由於最新財報亮眼，騰訊 ADR (TCEHY-US) 大漲 4.27%，領漲中概股 (BAT)；百度 ADR (BIDU-US) 上漲 0.94%；阿里巴巴 ADR (BABA-US) 上漲 2.35%。

然而，梅西百貨周三公布最新財報優於預期，並上修全年前瞻，該公司股價卻未有起色，大跌逾 7%，投資者可能正在等待更多證據證明梅西百貨的戰略可以帶來可持續發展的優勢。

華爾街分析

Washington Crossing 顧問公司資產經理人 Chad Morganlander 認為：「全球經濟成長問題及貿易相關不確定性，已經讓市場投機者緊跟其後。」

近期美股動盪主因之一是，蘋果新機銷售隱憂引發科技股下跌行情，隨著蘋果入熊市，市場愈陷入焦慮不安。

Wedbush Securities 分析師 Daniel Ives 表示：「整個科技領域普遍存在緊張情緒，再加上預期蘋果在尖牙股的權重龐大，這是這是一場完美的風暴。蘋果不僅代表蘋果，還包括對半導體在內整個食物鏈的影響。」

Ives 認為：「我們看到 iPhone 手機需求疲軟的風險越來越大，中國、印度和其他新興市場也面臨下滑窘境，蘋果可能需要開始考慮降低價格。」

此外，民主黨執掌眾議院給美國金融業帶來直接影響之一是：監管寬鬆將曇花一現。

匹茲堡 Fort Pitt Capital Group 資深股票研究分析師 Kim Forrest 表示：「Maxine Waters 出現對市場產生深遠影響，促使 S&P500 走跌。」