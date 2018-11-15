優步Uber再次虧損近10億美元 成長放緩

共享計程車商優步 Uber 公布了第 3 季財報，損失上升至近 10 億美元，年增長率也繼續放緩。

Uber 預計明年上市 (IPO)，而這一消息似乎表示還有進步空間。一些銀行表示可能該公司的估值為 1200 億美元，遠高於上次公布的私人估值 620 億美元。

該公司的增長放緩可歸於優步的快速多元化業務，包括擴大其食品配送服務 Uber Eats，以及新的交通共享出租服務，如自行車和摩托車等。

Uber 最新一季財報顯示：

營收為 29.5 億美元，較去年同期年增 38%。

總預訂金額 (在向司機支付費用前收取的總金額) 為 127 億美元，年增 34%。

季度虧損約 -10.7 億美元，較去年同期低 27%，但較前一季增加了 20%。

調整後的淨虧損擴大至 -9.39 億美元，上季度虧損為 -6.8 億美元。

調整後 EBITDA 虧損為 -5.27 億美元，年增下降 13%，但自上季度以來增長了 24%。

手頭現金減少至 65.5 億美元，低於上季度末的 73 億美元。(不包含從日本豐田汽車募資的 5 億美元，和 20 億美元債券)

這些數字反映了 Uber 過去 2 個季度的增長放緩。在第 2 季度，Uber 報告的淨收入為 27 億美元，比去年同期增長 51%，預訂總額為 120 億美元，比去年同期增長 41%。

該公司還首次向媒體公布了 Uber Eats 的一些數據，稱其總預訂量為 21 億美元，年增 150%，佔公司整體訂單的 17%。

Uber 正在迅速擴大其食品配送業務，並正在投資新的移動產品，如自行車和電動摩托車。上個月，Uber 宣布將擴大其食品配送業務，以覆蓋美國 70% 人口。執行長 Dara Khosrowshahi 表示，Uber Eats 的增長最終將推動該公司的共享計程車業務。

在明年首次公開募股時，Uber 希望投資者知道它不僅僅是個計程車軟體公司，但一些銀行表示，這可能會讓公司在 IPO 中更難獲得正確評估。

由日本軟銀 (9984-JP) 入股 15% 的 Uber，應合約要求，需於 2019 年 9 月 30 日前上市，使該公司計劃把 IPO 時辰加速。