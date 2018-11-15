梅伊重大勝利！內閣同意英國脫歐協議草案 英鎊瘋狂波動

英國首相梅伊 (Theresa May) 在內閣馬拉松式會議召開 5 小時後，週三 (14 日) 發表一份聲明中表示：「內閣已同意退出歐洲退出協議草案。」

週二 (13 日) 英國和歐盟官員談判達成的協議草案，標誌著朝著最終確定英國退出歐盟的方向邁出了重要一步。英國脫歐協議在進行了長期、詳細和激烈的辯論過後，週三英國首相梅伊宣布重大勝利，內閣已經批准了她的英國退歐協議草案。

梅伊說她相信此版本的協議草案是可以談判的最好版本，並宣布週四 (15 日) 將向下議院發表聲明，並總結道：「我堅信，這是一個符合英國最佳利益的決定。」

該協議草案包括英國退歐後對英國公民權利的承諾，以及英國於 2019 年 3 月離開後提出的 21 個月過渡期。

梅伊發表談話表示：「我堅信此英國脫歐協議草案是最好的協議，內閣可以決定是否繼續進行談判。」

梅伊提到：「擺在我們面前的選擇很困難，特別是與北愛爾蘭支持有關，但這是一個將受到嚴格審查的決定，但這項決定將能為國家建立未來、或重頭再來使得公投的承諾落空。」

該協議仍需要本月晚些時候歐洲國家元首的支持，隨後在英國退歐三月底之前，英國國會將進行更為艱難的投票。

英鎊經歷瘋狂動盪的一天

英國首相梅伊聲明發布後，英鎊兌美元應聲大漲至 1.3068，但此前由於英國脫歐消息混亂，導致英鎊週三上下波動，經歷瘋狂的一天。

英國首相梅伊聲明發布後，英鎊兌美元應聲大漲至 1.3068。(圖：Investing)

週三英鎊兌美元跌至盤中低點 1.29，因為投資者對下一步英國脫歐未來感到困惑。德意志銀行分析師 Alan Ruskin：「投資者只是不知道是否會發表聲明，或有不信任投票的情況。」

英國內政部主管警政及消防事務副部長賀德 (Nick Hurd) 表示，梅伊不會向媒體發表聲明後，英鎊首先開始下跌。

接著，英國廣播公司和天空新聞報導，梅伊會在週三晚些時候發表簡短聲明後，英鎊迅速收復失地。

然而，外媒傳出英國官員對英國退歐草案不滿，正在考慮週四進行不信任投票，英鎊大跌至當日低點。然後，在梅伊發表談話內閣同意英國脫歐協議草案後，英鎊應聲大漲。