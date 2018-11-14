國際金融市場動盪 國泰金未來加碼資產以美債為主

國泰金 (2882) 於今 (14) 日召開法人說明會，對於 10 月全球股市大震盪，是否影響後續資產組合配置調整，國泰金表示，內部有專業團隊建立模式，為景氣下行示警，至於未來加碼資產仍以美債為主，同時控制海外資產避險成本。截至第三季為止，國壽總投資金額 5.74 兆元，現金及約當現金 590 億元，比重 1%、報酬率 0.6%；國內股票 4640 億元、比重 8.1%、報酬率 12.1%，主要前 9 月有 230 億元股息收入入帳；國外股票 4070 億元、比重 7.1%、報酬率 10.8%；國內債券 2940 億元、比重 5%、報酬率 3.3%；國外債券 3.32 兆元、比重 57.8%、報酬率 4.7%；擔保放款 4230 億元、比重 7.4%、報酬率 2%；保單貸款 1670 億元、比重 2.9%、報酬率 5.7%；不動產 5000 億元、比重 8.7%、報酬率 2.3%，其他 1150 億元，比重約 2%，年化避險後經常性投資收益率為 4.19%，負債成本約 4.05%。



美國升息造成美元升值，外匯市場傳統避險成本墊高到 3%，第三季 CS(換匯契約) 成本比起去年同期高出 1 個百分點，國泰金第三季整體避險成本約 1.22%，當中替代避險約 0.82%，帳上外匯準備金約 154 億元，截至第三季金融資產未實現收益為 53 億元，淨值為 4494 億元。



近期網銀設立成為金融業界兵家必爭之地，兩大網行陣營名單都沒有國泰金，對此，國泰金強調，觀察潛在網銀團隊組合可能變化，網銀未來發展關鍵在「網」而非「銀」，國泰金有內部建立平台，或是外部合作，網銀發展進程不致於落後同業太多。

