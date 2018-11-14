拓展歐洲市場 中光電智能安防無人機方案參展The Commercial UAV Show

中光電 (5371) 旗下子公司中光電智能機器人與矽谷新創公司合作的智能安防無人機方案，今年 7 月量產以來，已獲得多家美國前五百大企業採用，成功進軍北美無人機市場，今 (14)、明(15) 兩天參加英國倫敦舉辦的歐洲最大的商用無人機展「The Commercial UAV Show」，拓展歐洲商務無人機市場。中光電智能機器人以自我研發的閉源飛控與機隊管理系統為基礎、終端高速運算和感知融合為核心，結合 AI 技術，在邁向 AI 人工智慧的時代，具體實現無人機自主飛行、AI 偵測感知、智慧路徑規劃、精準降落，以及自動充電的智能化巡航任務，大幅提高無人機適應環境的學習與應變能力。



未來，中光電智能機器人將深耕安防、檢測、3D 測繪等商業應用領域，持續導入創新的 AI、VIO SLAM 視覺技術，提供無人機商用市場客製化模組與完整解決方案，以提升商用無人機的整體應用效益。