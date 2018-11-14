山林水Q3獲利回升 前3季純益2.87億元 EPS 2.17元

環境工程業者山林水 (8473-TW) 公告最新財報，笫 3 季稅後純益為 9546 萬元，季增 13.69%，年增 13.75%，每股純益 0.72 元，前 3 季稅後純益為 2.87 億元，年減 7.29%，每股純益 2.17 元。

山林水第 3 季營收 10.82 億元，毛利率 20.61%，季增 2.05 個百分點，年減 4.92 個百分點，稅後純益 9546 萬元，季增 13.69%，年增 13.75%，每股純益為 0.72 元；累計前 3 季營收 18.85 億元，毛利率 21.66%，年減 8.85 個百分點，稅後純益為 2.87 億元，年減 7.29%，每股純益為 2.17 元。

山林水主管指出，前 3 季獲利較去年衰退，主要是受水處理工程專案獲利減少，及旗下子公司東山林、綠山林 5 年免稅到期，還有營所稅率自 17% 提高至 20% 影響。雖然承攬政府工程標案帶動營收成長，但初期利潤較低，獲利不會與營收等比成長，隨著公司的規模及技術口碑累積，對公司未來發展潛力及動能將具有指標性意義。

山林水目前致力發展為「全方位環境工程公司」，並朝循環經濟經營模式邁進，除水務工程，近年也跨足污泥回收再利用、土壤污染整治、有機事業廢棄物與生物質能發電市場，其中，山林水子公司禾山林的外埔綠能生態園區整建營運移轉（ROT）案，日前已完工並開始試營運，正式跨入生質能源市場。

台中市外埔綠能生態園區是全台最大的綠能發電廠，特色為結合「生廚餘厭氧」及「稻稈氣化」發電技術，回收稻草、廚餘進行綠能發電並售電。此 ROT 案合約期限 25 年，總投資金額 6.35 億元，山林水負責建置全期完成後至少每年 5.4 萬公噸廚餘處理量能，及每年 5 萬公噸以上稻稈處理量能設備及操作系統。明年正式營運後，山林水跨足生質能發電領域的營運效益將陸續顯現。

水務工程方面，山林水也保持領先優勢，公司看好台灣再生水產業發展，與法商蘇伊士旗下水務技術與方案 (SUEZ’s Water Technologies & Solutions，簡稱 SUEZ-WTS) 簽署合作備忘錄（MOU），簽定以 4 年為期，共同以「SUEZ InSight 智慧水務系統」及「長期薄膜性能協議」兩項領先技術進行合作，攜手進軍台灣再生水市場。