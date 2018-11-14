〈年興法說〉前3季純益年增95% 主要是2個原因

年興 (1451-TW) 今 (14) 在證交舉辦法說會，其中關於今年獲利顯著提升，前 3 季純益達 1.54 億元，年增 95%，年興解釋有 2 個原因，包含以環保訴求為主的牛仔褲成主流，單價顯著提升，再者是產品與接單結構調整有成，越南廠轉虧為盈，帶動獲利上揚。

年興第 3 季稅後純益達 1.54 億，年增率達 95%，季減 23%，每股純益 0.78 元，前 3 季稅後純益為 2.77 億，年增 75%，每股純益 1.4 元。

年興表示，今年獲利提升有 2 個原因，第一是，以環保為訴求的牛仔褲成為主流，在單價提高的狀況下推升獲利；第二個原因則在調整產品跟接單結構，位於越南的成衣廠開始轉虧為盈。

年興指出，第 3 季營收達 24.02 億，毛利率達到 13%，比起上一季 11% 多了 2 個百分點，主要是因為棉花價格波動影響，但稅後純益 1.54 億，跟第 2 季相比降低大約 5000 萬，主因則是因為美金升值幅度大所致。

年興前 3 季營收達 64.36 億，年減 9%，毛利率達 10%，年減 4 百分點，營益率達 4%，年減 2 個百分點，稅後純益 2.77 億元，年增 75% ，每股純益 1.4 元。