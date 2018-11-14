超商年菜預購戰開打 統一超、全家拚Q4淡季不淡

進入第 4 季超商淡季，業者不約而同開打年菜預購戰，統一超 (2912-TW) 強打 5 成品項與去年不同，而全家 (5903-TW) 則強化小包裝商品，藉此為農曆年前的年菜銷售旺季暖身，兩大意者均樂觀看待，此波年菜預購有望較去年同期成長 10-20%。

統一超指出，冷凍年菜市場規模達 20 億元，且成長力不容小覷，首波預購以入秋體感商機、跨年聚餐為主軸，主打排隊鍋物和摘星美食，今年品項數多達 120 款，有將近 50% 的品項與去年不同，且商品價格帶相當廣泛，落在 179-12800 元間，可滿足全客層需求。

7-ELEVEN 進一步說明，儘管距離農曆年節還有近 3 個月的時間，但希望提早讓消費者試菜，為年菜銷售暖身，去年 7-ELEVEN 年菜預購首波以鍋物結構最熱銷，因此今年再擴大經營，一口氣推出 25 道排隊名店的人氣鍋物，占總品項比重達 20%，預計此檔期銷售年成長可達 10-20%。

另一方面，7-ELEVEN 為了在激烈競爭的市場中持續領先，今年首次攜手米其林推薦餐廳，開發摘星年菜，價格最低 269 元起，甚至獲米其林三星殊榮的君品酒店頤宮都成為合作對象。

全家則說明，便利商店購買年菜已成為許多消費者的習慣，通常在春節前 3 個月會在網路陸續出現年菜討論聲量，為因應小家庭趨勢，今年強化適合小家庭規格的菜色，首波主推百項商品，支援平日家庭餐桌料理，預計整體業績可成長 20% 左右。