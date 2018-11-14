合計招募近4萬人！亞馬遜、谷歌在紐約打響人才爭奪戰

據《華爾街日報》11 月 13 日消息，周二，亞馬遜宣布將在紐約增設 25,000 多個工作崗位。此外，還將在剛剛成立的總部北弗吉尼亞州設立 25,000 個崗位。無獨有偶，谷歌首席財務官 11 月 12 日也在華爾街日報舉辦的 DLive 會議上表示，谷歌計劃在接下來 10 年內，在紐約增加 14000 個工作崗位。

對於爭奪人才的說法，兩巨頭均不予置評。但從公開的資訊看來，這場「搶人戰」火藥味正濃。

亞馬遜的紐約辦事處位於長島市的皇後區附近。在弗吉尼亞州，它選擇了位於華盛頓特區外的阿靈頓水晶城區域，美國科技分析公司 Burning Glass 發現，這些區域的軟體開發人員比例高於平均水平。

亞馬遜 CEO 貝索斯也公開承認選址的用意，他在一份聲明中表示：「這兩個地點將使我們能夠吸引世界級的人才，幫助公司在未來幾年持續不斷地創新。」

在此次的人才軍備競賽中，亞馬遜更多地招募精通 C 語言和 Java 的軟體工程師，以及在以目標為導向的分析和設計方面有經驗的人士。

與亞馬遜過去一年大張旗鼓為第二總部地址「招標」不同，谷歌布在美國東海岸的擴張一直低調且穩定推進。這一美國大型科技公司正在快速進軍城市地區，不再將主要辦公地點拘泥於傳統的西海岸為中心。

在谷歌同期發布的 14,000 個職位中，三個最受歡迎的職位分別是軟體開發工程師，項目經理和營銷經理，其中，懂 Linux 和 JavaScript 的人才更被谷歌看重。

公開消息顯示，紐約是谷歌工程、產品和業務部門的總部，谷歌的搜尋、廣告、地圖、YouTube、雲業務、技術基礎設施、銷售和研發團隊等都布局在此。