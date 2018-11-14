報告稱全球智能音箱出貨量年增率增長高達197％ 亞馬遜、谷歌市佔率驟降

11 月 13 日，美國數據研究公司 Strategy Analytics 發布最新季度研究報告。報告顯示，全球智能音箱出貨量年增率增長高達 197％，達到創紀錄的 2270 萬台。

根據排名來看，亞馬遜在第三季穩居第一，Q3 出貨量為 720 萬台，所占市場市佔率為 32％，但與去年同期的 64.8% 相比，驟降 33.2%。

位列第二的谷歌當季的出貨量約為 520 萬台，在全球市場的占比為 22.7%，與去年同期的 24.5% 相比，下降了 1.8%。

相較於亞馬遜和谷歌在市場市佔率中的占比不斷下滑，在本輪排名中居於末位的蘋果, Q3 的市場市佔率有 5% 的增長，但出貨量僅為 110 萬台。

與國外幾家巨頭「低迷的表現」截然相反，中國市場 Q3 的數據則呈現較為迅猛的增勢。

百度當季的的表現尤為亮眼，其市場占比從去年同期的不足 1％增長至第第三季的 8.4％，目前與小米 Q3 的市場市佔率占比持平。

與此同時，在全球智能音箱市場暫居第三的阿里，Q3 的市場市佔率也年增率增長近 8%。

排在阿里、百度之後的小米，市場市佔率年增率的增幅也超過 7%，出貨量接近 200 萬台。

Strategy Analytics 副總裁 David Mercer 預計，全球的智能音箱用戶數量將在本月突破 1 億，今年年底將超過 1.25 億。

此外，Strategy Analytics 的分析總監也對 2018 年全球智能音箱市場、尤其中國市場寄予厚望。「我們預計 2018 年全球出貨量將達到近 9000 萬。」他表示，「2018 年中國出貨量將增長 12 倍。隨著百度出貨量的增加，三足鼎立的局面即將出現。」