〈機構報告〉智慧音箱出貨量在Q3創下新高 年增率達197%

根據 Strategy Analytics 最新的研究報告顯示，全球智慧音箱出貨量在第三季創下歷史新高，達 2270 萬台，年增率高達 197%。全年 (2018 年) 智慧音箱的使用量可望超過 1 億台。

從個別公司來看，亞馬遜 (AMZN-US) 位居第一，佔有 32% 的市占率，其次是谷歌 (GOOGL-US)，市占率為 23%。來自中國的百度 (BIDU-US) 成長最多，該公司市占率從上一季的 1% 增加到 8%。在中國市場中，百度、阿里巴巴 (BABA-US) 和小米 (1810-HK) 形成三國鼎立之勢，共同競爭智慧音箱領導的位子。

Strategy Analytics 總監 David Watkins 表示:「消費者對語音控制的智慧音箱和螢幕的需求持續飆升，我們預計 2018 年全球出貨量將達到近 9000 萬。繼美國之後，中國市場在今年迅速成長，成為全球智慧音箱的第二大市場，我們預測 2018 年中國出貨量將成長 12 倍。」

他也補充道，雖然目前北美和歐洲地區的智慧音箱銷量持續，但隨著百度的加入，中國地區將成為第三方勢力。百度在 6 月份推出首款入門級智慧音箱，第三季出貨量顯著成長。低價格和折扣一直是阿里巴巴和小米的銷售量在中國市場快速成長的關鍵因素，百度入門級智慧音箱的推出，表明該公司期望家用 DuerOS 語音平台能在市場上迅速擴張的目標。」

Strategy Analytics 副總裁 David Mercer 說道:「全球使用的智慧音箱數量將在本月突破 1 億台大關，到年底預計將超過 1.25 億台。智慧音箱市場成長的速度比過去十年推出的任何其他科技消費商品都還要快。研究表明，語音控制產品已經成為許多家庭中的習慣固定設備。」