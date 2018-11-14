官宣：亞馬遜第二總部花落紐約和北維吉尼亞

持續了一年有餘的選拔賽終於塵埃落定。

美東時間 13 日周二，亞馬遜宣布，確認在紐約市皇後區的長島市和北弗吉尼亞州阿靈頓水晶城設立第二總部。將在兩個地址投資 50 億美元，創造逾 5 萬個工作崗位。將為兩個新總部招聘，招聘工作將於明年開啟。

亞馬遜稱，紐約和長島市將為此增加逾 2.5 萬名全職高薪工作，長島市將建造 400 萬平方英尺的節能辦公空間，之後有機會擴大到 800 萬平方英尺。阿靈頓總部的平均工資超過 15 萬美元，將創造 2.5 萬個工作崗位，員工將獲得 5.73 億美元的績效直接獎勵。



亞馬遜同時宣布，將在另一個東海岸城市——田納西州的納什維爾設新的卓越營運中心，將為該地區帶來超過 5000 個工作崗位。

以上決定和媒體稍早爆出的消息一致。華爾街見聞此前提到，周二晨間，華爾街日報、路透社等多家媒體援引知情人士稱，亞馬遜第二總部 HQ2 將最終分為兩部分，並分別定址於紐約長島市和北弗吉尼亞阿靈頓水晶城地區。公司計劃在兩個部分平均分配第二總部的全部 50,000 個工作崗位。

亞馬遜於 2017 年公開選址，引起北美各地踴躍參與競爭。經過一年多的篩選後，阿靈頓、紐約、達拉斯等地區被市場認為是希望最大的優勝者。上周，有知情人士透露亞馬遜將同時選定紐約和水晶城兩地建立 HQ2。

同時，上述報導援引知情人士表示，最終結果將於美國時間周二「官宣」。除兩座入選城市外，一些其他的城市也可能收到亞馬遜的邀請函，在當地開展數據中心建設、倉庫建設等項目，具體形式及地點尚不清楚。

有趣的是，亞馬遜在紐約「定居」後，將直接與谷歌展開競爭。 華爾街見聞曾提及，上周，谷歌剛剛公布在紐約市進行擴張的計劃，預計十年內在當地新增超過 1.2 萬名雇員，較當前的 7000 名雇員翻一倍。未來兩巨頭在紐約當地的人才爭奪值得期待。

出人意料的比賽結果

一周前亞馬遜意外選擇兩座城市的消息甫一流出就引起廣泛關注，市場對此看法不一。

消息顯示，亞馬遜將在兩地各投資 25 億美元用於建設總部，同時提供 25,000 個就業崗位。

據華爾街日報報導，有城市官員對此表示沮喪。起初各城市爭奪亞馬遜的原因是希望藉此吸引到 50 億美元的巨額投資以及 50,000 個就業機會，但這一數字的「腰斬」令人失望，影響到部分城市競選的積極性。

儘管如此，仍有城市認為「半個 HQ2」也十分具有吸引力。參與馬里蘭州提案的蒙哥馬利縣經濟發展公司董事長鮑勃 · 布坎南表示，即便早知如此，仍舊會為這一數字「驚嘆不已」。華爾街見聞此前撰文解釋了形如亞馬遜這樣的科技巨頭為所在城市帶來的巨大價值。

亞馬遜方面，有高管表示，如果將辦公室擴展到兩個地點，則可能會招募到更多優秀的技術人才，與此同時，總部規模減半將有助於緩解數萬名新增員工給當地帶來的住房、交通等方面壓力。

小城市仍有希望

今年 1 月份，在亞馬遜的篩選後，最終留下 20 座城市參與下一輪的競爭。而那些遭遇淘汰的中小城市扔有一線希望和亞馬遜「牽手成功」。

據華爾街日報 1 月報導，一些入選失敗的城市表示，他們將有機會成為一些亞馬遜小額投資的目的地——公司有意在各地建立數據中心和更多的倉庫。亞馬遜已經和一些城市接觸，並於 9 月宣布提高倉庫工人的最低工資。

這場盛大的選拔賽無論對亞馬遜來說，還是對北美諸城來說，都是一個長達一年的宣傳期。亞馬遜選址的主要諮詢公司 Boyd 公司負責人約翰 · 博伊德表示，亞馬遜正在推動其自身從傳統的電商公司轉型成為一家跨行業並能創造巨大就業機會的科技公司，同時，這也是一個各個城市向全球的觀眾宣傳自己的平台。

「將有一位新娘和 200 多位伴娘，」博伊德在 1 月份曾說，「對於那些不滿足條件的城市來說，這仍然是一個非常有價值的過程。」