【華冠投顧】 MSCI季度調整台股三大指數遭調降

MSCI 季度調整，MSCI 全球新興市場指數權重由 11.73% 下調至 11.63%，調降幅度為 0.10%；MSCI 亞洲除日本指數權重由 13.58% 下調至 13.45%，調降幅度為 0.13%；MSCI 全球市場指數權重由 1.30% 下調至 1.29%，調降幅度為 0.01%；三大指數同步調降，最新權重將在 11 月 30 日收盤後生效。

全球標準指數成份股，新增 1 檔 (2371) 大同，剔除 4 檔 (6456)GIS-KY 業成、(2498) 宏達電 、(2337)旺宏、(1504)東元。

全球小型指數的台股成分股，新增 9 檔包括 (8415) 大國鋼、(9945)世紀鋼、(8163)達方、(1773)勝一、(4736)泰博、(6456)GIS-KY 業成、(2498)宏達電 、(2337)旺宏、(1504)東元。剔除 41 檔包括，(6166)凌華、(8086)宏捷科、(3380)明泰、(1308)亞聚、(3017)奇鋐、(5263)智崴、(2239)英利 - KY、(8358)金居、(6462)神盾、(3450)聯鈞、(2331)精英、(3545)敦泰、(3691)碩禾、(4551)智伸科、(5009)榮剛、(9905)大華、(1338)廣華 - KY、(1714)和桐、(6279)胡連、(2545)皇翔、(6238)勝麗、(1560)中砂、(3003)健和興、(5305)敦南、(9951)皇田、(4128)中天、(6244)茂迪、(4919)新唐、(8114)振樺電、(1307)三芳、(6451)訊芯 - KY、(3708)上緯投控、(3611)鼎翰、(3552)同致、(4180)安成藥、(1522)堤維西、(2727)王品、(1589)永冠 - KY、(1726)永記、(2485)兆赫、(2371)大同。

每次 MSCI 季度調整，首次被內入的個股表現走勢就會很好，就像大國鋼、世紀鋼、達方、勝一、泰博，今天都是大漲走勢。那遭到剔除的個股，不一定會立刻反應，但要注意 11 月 30 日最後一盤可能遭到大量賣出。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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