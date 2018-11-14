【華冠投顧】進入壓縮段 準備玩大的

范振鴻 分析師

●盤勢分析

今天整體振幅只有 60 點，量能 1018 億，其實不難發現，最近的盤自 11/02 過後量能都持續萎縮，就連昨天收長下影線也只有 1100 億左右的量，所以這邊要持續震盪的機會還是比較大，就是等待短線是否出現結構上的變化才能判斷方向，而很明顯的從布林通到來看大盤開始進入壓縮，因此也要留意下一次的突破不管向上向下可能都要玩大的，當然以目前的趨勢來看，『結局』往下的機會還是比較大的。

類股方面 2330 台積電今天雖然開高，但仍受制於下彎的月線而收黑 K，電子類股早盤強於大盤，但終場也是漲幅收斂，6452 康友 - KY 不是漲停就是跌停跟賭沒兩樣持續提醒看戲就好，而近期比較活潑的光碟股，前陣子有提醒過 2349 錸德季線反壓，今天 2323 中環強勢漲停也是接近季線了，一樣提醒持有的朋友善設停利，而生技股 3176 基亞近期雖然穩盤在季線之上，但要留意上週漲停過後法人與主力開始有出貨現象，也提醒大家避開。

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