【華冠投顧】本周若能守住月線、下周月線就會翻揚

鍾騏遠 分析師

大盤今天重回月線之上，相對美股下跌百點，台股表現算可圈可點。接下來一直到 11/27 日之前，月線扣抵值將一路向下扣抵，若指數守在月線之上，下周起，月均線就會呈現上揚的多方格局。也就是說，如果下個星期的量能升溫，或是出現帶量長紅，則大盤後續不排除挑戰季線。

另一方面，大盤融券水位來到前高、而融資水位來到前低。過去這兩個現象很少同時出現，一般都是融資、融券會反向交叉的情況。站在外資主力的角度來看，這個時候拉指數，除了籌碼沉澱、散戶賣單減少之外，空方回補的買盤，也會形成上漲的助力。

由於指數的長線支撐出在 8800 附近，後續是否挽回到這個滿足點，一定是伴隨著國際總經出現變化的前提之下，能夠有如此大的影響，除了中美貿易、聯準會升溫、歐洲債務、脫歐等，都有能影響後續表現。騏遠認為：聯準會升息，屬短空長多，而中美貿易是否和解，才是後續股市多空的關鍵。

類股方面：上周五盤後影音預告佈局的個股: 2349 錸德，繼昨天反轉吞噬之後，今天量價齊揚小漲作收。11/15(四) 季線扣抵值進入低檔區，是否能夠重回季線，以及能否跟的上半年線扣抵值，是後續賺多賺少的觀察點。當然，也要看整體漲價題材的表現了。

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