【永豐期貨】台指選擇權盤前－MSCI權重再調降 台股量縮震盪觀望

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 42 點至 9768 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 23.88 點，電子期逆價差縮至 - 0.92 點，金融期逆價差縮至 - 4.04 點。現貨部分，三大法人賣超 25.02 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2037 口至 14148 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 854 口至 40997 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2885 口至 3890 口。

週二美股漲跌互見，盤勢未沿續前一日跌勢，加上美股電子盤緩步走高，激勵市場信心回穩，週三台股開高，但受限上方 5 日線反壓橫阻以及陸股拉回，加上台股權重在 MSCI 中連四季遭雙降，多方追價意願明顯不高，整體盤勢大抵維持在平盤之上 9800 點之下震盪，今日八大類股漲跌互見，其中以金融類股漲幅 0.5% 表現較佳，食品類股下跌 - 0.64% 表現較差，終場加權指數上漲 16.04 點或 0.164%，收在 9791.88 點，成交量能 1021.46 億，較前一日縮減 113.53 億。技術面觀察，週三日 K 以短黑留上下影線作收，5 日線與 10 日線轉為死亡交叉，KD 指標持續偏空下行，雖然今日指數收復月線，但若近期未能盡速站上 10 日線，則月線持續下彎恐使指數下修的壓力加重。

選擇權分析

選擇權未平倉量最大量支撐壓力區由 9500~10000 點擴至 9400~10000 點，下檔支撐下移。第二週週選擇權結算後，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.99 升至 1.09，大於中性值 1，籌碼面轉為中性偏多架構。買權平均隱含波動率由 19.42% 降至 17.95%，賣權平均隱含波動率由 24.6% 降至 21.92%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多預期。

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