

◆盤勢分析

1. 英國首相梅伊贏得內閣通過其脫歐草案，提振全球市場情緒，但蘋果帶動科技股下跌，加上金融股也下跌，道瓊連續下跌四個交易日，週三美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.90 至 0.36％，美股四大指數短期整理。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利盤勢止穩。

(2) 均線：支撐為 9,500 點至 9,600 點，壓力為 10 日線至萬點。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為月線附近，壓力為 121 點附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。近期法人著墨較深的個股包括矽晶圓、IC 封測、PCB、生技、設備等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 9,600 點之上並收復 10 日線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、網通、PCB、工業 4.0、車用、風電、生技、金融、越概、內需、自行車等。

5. 台股在 MSCI 全球新興市場指數權重由 11.73％下修至 11.63％、調降 0.1 個百分點，MSCI 亞洲除日本指數權重由 13.58％下修至 13.45％、降 0.13 個百分點，加上 MSCI 全球市場指數權重微降 0.01 個百分點、至 1.29％，於三大指數同步調降，MSCI 台灣指數成分股的調整上，變化比市場權重精彩許多。本次新增 2371 大同一檔，刪除了 2337 旺宏、6456GIS-KY 業成、2498 宏達電、1504 東元等四檔。

6. 上市櫃公司第 3 季受惠旺季效應與新台幣走貶，加計金控自結獲利之後的整體獲利達 6,523 億元，創單季新高，季增 10%，年增 1.3%；累計前三季總獲利為 1.78 兆元，為歷年同期最佳，年增 13%。第四季因有全球經濟變數，獲利年增長將面臨挑戰。

7.「潤泰雙雄」前 3 季獲利 High 翻。受惠去年底處分高鑫零售股權持續在今年度認列、南山人壽獲利不錯，潤泰全（2915）已大賺 1 個股本，EPS 衝上 11.99 元，潤泰新（9945）EPS 則飆到 6.24 元，雙雙刷新歷年同期新高，為明年股利帶來想像空間。處分高鑫零售股權屬一次性認列獲利，長線對潤泰雙雄獲利恐為負面影響。

8. 旭隼（6409）第 3 季財報，營收 30.56 億元，年增 19.4%；稅後純益 5.66 億元，季增 17%，年增 74.6%，每股純益 7.25 元，遠優於去年同期的 4.16 元。前三季營收 84.35 億元，毛利率 26.8%；稅後純益 13.49 億元，年增 35.4%，每股純益 17.26 元，為歷年同期最佳。本季雖然旺季效應已過，營收恐較上季衰退。旭隼短線壓力為 9 月高點 557 元附近。

