台股盤後—蘋概、傳產股疲軟 收復9800點關卡仍差一步

台股今 (14) 日一度重返 9800 點，在蘋概股依舊弱勢，加上權值股表現平平，終場收在 9791.88 點，上漲 16.04 點或 0.16%，雖守住月線，但依舊未能重返 9800 點，成交量 1020.5 億元。

觀察今日權值股表現，蘋概三王漲跌互見，僅台積電收紅，鴻海終場下跌 1.4%，大立光小跌 0.4%，拖累英業達等概念股表現弱勢，傳產族群方面，台塑化受到國際油價重挫影響，今日下跌 1.77%，回測波段低點，也拖累大盤收復 9800 點關卡的動能。

今日盤面焦點主要落在風電概念族群，由於開發商與本土供應商簽月的步調加快，今日概念族群上緯投控、台船、世紀鋼、新光鋼、中鋼構、永冠 - KY 等盤中大漲，但午盤後獲利賣壓出攏，終場漲幅普遍收斂。

PCB 族群迎來旺季，加上產業展望佳，今日表現續強，在臻鼎 - KY 大漲 5.4% 帶頭之下，金像電、統盟、志超直奔亮燈漲停，擁有轉機題材的南電今日也大漲 5.7%。

被視為反彈主力的矽晶圓族群今日表現也較低迷，環球晶終場翻黑作收，未能收復 300 元關卡，中美晶跌 4.9%、嘉晶、合晶也有 2-3% 的跌幅。

同樣擁有漲價題材的被動元件族群方面，國巨開高走低，終場下跌 1.6%，再度回測 300 元關卡，也拖累同集團的奇力新、美桀下挫 2-3%，另外信昌電也有 2% 的跌幅，禾伸堂也下挫 1.4% 作收。

分析師認為，國內地方選舉將屆，目前政府加強護盤力道，指數短期內 9800 點依舊有撐，中長期除了美中貿易戰影響外，從技術面來看，須觀察指數選後能否站穩月線，以及成交量能否重返 1300 億元 2 大指標。