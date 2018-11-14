【華冠投顧】台股下檔空間已不多！2492華新科，即將進入主升段！？

在 OPEC 下調了全球原油需求預期之際，美國總統川普，日前呼籲 OPEC 無需減產，而沙國目前產量也恢復到 2015 年減產之前的水準；周二，油價續下盪，12 原油來到 55.20 美元 / 桶上下，預期在 55.02-53.00 之間為長期支撐區，來到此區隨時具彈升之機。

市場關注焦點置於，今晚將公布之美國的 CPI 數據，市場持樂觀預期。目前 12 美元指數，持續維持於高檔，後續觀測下方 96.81-96.30 支撐區間之力道如何？此區若遭摜破，則具有持續下行之機。

12 道瓊，目前依舊位居低檔徘徊，上方注意 25666-25910 之反壓區，若有來到，後續仍有再次往下發展一段之機。未來一周，美股於高位區之整理時間有拉長之趨勢，但長多架構無改！跌深之後，將再度回至多方軌道當中。

11 加權，先觀測 9811-9886 之反壓區，是否站的上去？基本上，該區之反壓，仍有再度壓抑一次之機會，下方支撐暫看 9577-9460 之區間。

近期可鎖定之個股，詳見下述。

3008 大立光：看多！近期雖持續遭利空襲擊，但依技術面觀之，目前已接近長期低檔轉折位置，可注意下方 3000.0-2900.0 之大支撐區；該股隨時具有大幅攀升之機。

6173 信昌電：看多！第三季 EPS 達 3.04 元，續創近期新高。技術面觀之，目前形成頭肩底，頸線位居 60.50-62.00 之區間，一旦站上此區則向上續航力增。

6269 台郡：看多！第三季 EPS 高達 3.22 元，優於前二季。股價位居低檔，具蓄勢待發之氣勢。

2492 華新科：看多！第三季 EPS 高達 18.95 元，前 10 月每股稅後純益達 35.52 元，本益比僅 4.83 倍。依據技術面來看，於低檔已有打底完成之雛形，目前往上揚升，進入主升段之氣勢漸漸顯現，見下圖。

4746 台耀：看短多！第三季績效不如預期，股價持續遭受打壓，但目前處於歷史低位區，短期間具有向上攻堅之機。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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