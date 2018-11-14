自我實現大我篇 》 讓愛傳播的下半場 投身公益當志工

文 / 遠見編輯部

投身「公益」現在成為許多退居二線、或離開職場的專業人士，另一個發光發熱的舞台。過去，不論你是總經理還是上班族，都算是領薪水的「打工仔」；但帶著在職場拼鬥練就的一身好本事，投身公益，往往能投注商業思維，扭轉公益就只能苦哈哈募款、只能靠不支薪志工運作的命運，讓弱勢者有尊嚴地接受幫助，進而改變人生。

創公益平台基金 嚴長壽「翻轉花東」

2009 年的莫拉克颱風，重創台東。暴雨和洪水毀了原住民歌手胡德夫及舞蹈家布瑞拉揚的故鄉嘉蘭村，52 戶房子被沖走。當時嘉蘭村急需重建，但在災區資源過剩的同時，嚴長壽卻看到「非災區」更岌岌可危。花東沒工業、沒觀光客，餐廳商店沒有消費人潮，計程車沒人搭，小攤販也沒生意，百業蕭條讓花東居民生活困難。

嚴長壽有感莫拉克颱風後，各方物資也像洪水一樣湧進，「氾濫的愛心，反而成為長遠計畫的阻力」，台灣人熱情，捐錢不落人後，但資源缺乏管理，捐款反而成為問題。嚴長壽在其書中說，災區的衝擊，讓他決定成立「公益平台基金會」，整合企業和民間的資源，把人與錢都做最有效的運用，「永續」經營才是王道。過去他讓台灣飯店業實現「頂尖服務」，現在他除了推動能永續經營的「社會企業」，也努力為偏鄉孩子打造一個與世界接軌的教育環境。

他最先捐的是「自己」，2011 年，嚴長壽接手星雲大師，在台東開辦「均一中小學」，自己跳下去擔任董事長。又在 2013 年引進華德福教育理念，為了消弭偏鄉差距，還建立了數位學習平台和雙語教學，推動「弱勢拔尖」，送原住民到外國進修。

沒有進過大學的嚴長壽，卻在職場和社會中獲得更多扎實的訓練，28 歲當上美國運通總經理、32 歲成為亞都麗緻總裁。這幾年來，他在公益平台上的偏鄉學校不間斷地改革教育，為各種可能性做實驗，翻轉了偏鄉孩子的學習觀，但他卻不以此自滿。對於台灣充斥大學文憑，高學歷通膨失控，技職教育空洞化，以及整體競爭力下滑，嚴長壽撰文、演講、出書，憂心之情溢於言表，並且在 2016 年辭去亞都麗緻董事長一職，全心投入公益六十歲後才投身教育改革，已經跨過七十大關的嚴長壽，覺得自己的時間超級不夠用，他曾經說：「所謂的黃金歲月，也是黃昏歲月；我已經累積了很多經驗，才有這種能力，可惜精力也有限。

教育是非常漫長的路，一路上都不斷需要修正和學習。可喜的是，慢慢已可見到遠方的燈光。」他曾在書中自白，取名「公益平台」，是因為不認為自己有能力獨掌大局，而是要扮演平台的整合者。嚴長壽給自己一個使命，是要當一個 CEO，走在前面做先行者、探路人，剛開始必須站在第一線，之後要容身其中。所以「公益平台」不平台的運作。

六十歲後才投身教育改革，已經跨過七十大關的嚴長壽，覺得自己的時間超級不夠用，他曾經說：「所謂的黃金歲月，也是黃昏歲月；我已經累積了很多經驗，才有這種能力，可惜精力也有限。教育是非常漫長的路，一路上都不斷需要修正和學習。可喜的是，慢慢已可見到遠方的燈光。」

他曾在書中自白，取名「公益平台」，是因為不認為自己有能力獨掌大局，而是要扮演平台的整合者。嚴長壽給自己一個使命，是要當一個 CEO，走在前面做先行者、探路人，剛開始必須站在第一線，之後要容身其中。所以「公益平台」不是一個專名，刻意不要有名字，「平台」意即每個人都可以參與。出身虔誠佛教信仰家庭的嚴長壽，祈願富者施予、貧者上進，希望能深耕自己並影響別人，即使無法預知來生，也要把握當下，無怨無悔地付出。

成為美好關係城市行旅一員

石恬華從董事長變設計師舵手

摩根資產管理台灣區負責人石恬華，曾經是台灣投信業界最年輕董事長。過去這一年多，她投入志工生活，沒有打卡，只做自己喜歡、相信、認同的事。誰能說，這不是「退休」呢？時間回到 2017 年，石恬華離開職場前的兩、三個星期，她自費參加了「美好關係」的一場深度城市行旅團。

美好關係是由 CNFlower 總監凌宗湧、Meissen 上海董事長葉佳琪、暄品設計總監朱柏仰以及青埕設計總監郭俠邑所發起的非營利組織，希望創造一百億個美好關係，讓世界大同實現的一個接近烏托邦的組織。有不少人知道美好關係這個團隊在 2017 年改造了台北天母的士東市場，透過看得到、摸得到的美讓人認同。

美好關係設計的行旅，帶著學員在台灣到處去看山、看海、看市場，設計很多從人心、美學出發的講座，提供日常沒注意的體驗，帶石恬華去山裡面感受能量、到海邊體會無邊無際，認識各種台灣原生植物、品嚐海鮮、享受美食。

這 40 個學員，是來自兩岸三地的華人。五天四夜的行旅，透過課程設計，讓學員感受到台灣美好的深層意義，當下都非常感動。石恬華發願要當美好關係運動與理念宣揚的大使，還大聲地說「我要當終身志工」。

今年初開始，石恬華會出席美好關係團隊每周固定有一個早上的四、五個小時會議。以前石恬華開會，與會人員如果三分鐘沒有講到重點，她就會問：重點是什麼？死線（deadline）是何時？什麼時候做出來？為什麼沒有做出來⋯⋯，連珠炮的問題，就是要引導出效率與結果。

「但美好關係的成員們，就是美呀美呀美呀，」還會說「這樣不夠酷，我們要做世界第一，我們要做沒人做過的事。」然後呢？怎麼做？沒有人知道，團隊就會說：沒關係再想想。

這對石恬華來講是非常好的經驗，因為，「以前我就是一個非常框架的人，反正就這樣大家都塞在制度與組織裡面。」但這群人，就是很單純的想要讓美好的事情發生，框架，是不存在的。

石恬華也發現，這個團體裡面的設計師全部都是天蠍座，都認為自己是要推動地球轉動的星座，只有她是金牛座。

「很多時候，我都快要瘋了，」只好跟設計師們說：「對，只有我們這種土象星座才能抵抗你們的天馬行空，」把團隊拉回來現實，讓地球在軌道上轉動，讓夢想真正落地。她更對團隊說，要有辦法讓不同星座的人都可以加進來，才能觸動更多改變。

今年美好關係發起「蒲公英書席計畫」，在公園綠地設置書席，成為鄰里人們互相交流、閱讀的場所，她經常得在大太陽下場勘、場佈、體驗。為了讓書席不會成為蚊子館或是傳單集散處，還要找「侍書人」來維護書席。石恬華用自己過去與金管會打交道的經驗分享，換來了一個媒體機構的參與。

就只是希望有更多人交換書、閱讀，讓美好的關係不斷重建、發生。不論，石恬華未來是否重回職場，當志工的這段退休生涯，已經讓她的生活起了相當大的變化，找到更多自由。

帶別人的孫子最快樂

日本志工爺爺奶奶，成為年輕媽媽救星

日本幾乎可以說是全球「最老」的國家，因為高齡化嚴重，必須要讓老人有辦法成為年輕人的支援，在這方面日本做了很多努力，成果足供同樣是高齡社會的台灣借鏡。

在台灣，如果爺爺奶奶通過了保母課程，並且照顧自己的孫子，孫子四歲前都能享有每個月 2,500 元的補助，日本則是將爺爺奶奶的育兒能量發揮得更極致。在東京，有一個新宿區社會福祉協議會家庭支援中心，這裡有很多退休後來當志工的「育兒爺爺」、「育兒奶奶」。

這個支援中心會協助去接送小朋友上下學，提供類似安親班的功能，在爸爸媽媽下班前照顧小朋友，育兒爺爺奶奶還會陪著小朋友學習日文等。媒體曾經報導，一名七十多歲的錦織惠一郎先生，就是育兒爺爺。六十幾歲退休時，他很開心終於有時間做自己想做的事，沒想到不到一年就把過去想做的事「做完了」！他疑惑自己的人生難道就只能這樣？妻子鼓勵他擔任育兒志工。由於錦織惠一郎的英文很好，所以不但能協助育兒，還能幫助不會日語的外籍媽媽。因為太有意義，他的志工生涯持續超過十年。

還有一些志工奶奶，自己的孫子大了不用人照顧，就改變身份去照顧別人的幼兒，天天看著孩子，充實又快樂，老年生活不是被寂寞吞噬；看到年輕的媽媽職場家庭兩頭燒，也興起一種過來人的心情，想要更多地幫助這些媽媽，一位西脇昌子女士說，曾有新手媽媽甚至一個晚上傳了七通簡訊向她求援。

從對猛禽癡迷變成保育

企業家創猛禽協會，讓老鷹自由高飛

2015 年，鴻海董事長郭台銘曾經買下一部生態紀錄片《老鷹想飛》一年期的公播權。這部電影，幕後的製作團隊，就是台灣猛禽研究會。

1994 年，在中華民國野鳥協會任職、對猛禽非常著迷的林文宏，邀請好友「自然野趣」專賣店創辦人吳尊賢一起具名，發信給喜歡猛禽的朋友。大家在自然野趣聚會，當天討論的很熱烈，這一天，就這樣成了台灣猛禽研究會的創會紀念日。

今年，猛禽協會迎來第 24 個年頭，組織和工作內容越來越龐大、多元。像是創辦人之一的吳尊賢，一邊經營自己的自然野趣，同時擔任野鳥學會、荒野協會志工，有收入的正職工作和無收入的志工生活都用上同一份「自然生態」的專業。他會協助中華民國保護動物協會訓練生態志工，也會到各機關團體和學校演講，就連生態攝影團隊他都能帶。

由於猛禽協會有豐富的「救鳥經驗」，曾有獸醫師利用假日，與小朋友分享落難猛禽的小故事，搭配藝術講師帶領大家用自己喜歡的顏色畫出彩繪作品，等待作品晾乾時，還一起欣賞《鳳頭蒼鷹》這部短片，每個人最後帶著自己畫的鳳頭蒼鷹回家，活動費用的盈餘也繼續投注猛禽會救傷站，皆大歡喜。

台灣猛禽協會長期與各國中小學合作，不時到學校講解猛禽生態，從小培養孩子保育觀念。位在大屯山的北投大屯國小，一名當時二年級的小學生看了《老鷹想飛》後，哭著說要救老鷹，他寫了一封信給鴻海董事長郭台銘，老師也真的幫他寄出，郭台銘真的收到了，還安排與全班同學見面，並當場答應買下《老鷹想飛》一年的公播權，讓更多人看見老鷹的生態危機。這個匯聚全台灣生態專家和愛鳥人士的公益團體，真正影響了社會和教育，熟齡志工的能耐，不可小看！

40 歲後，就進入了人生下半場。人生上半場，我們可能都是職場中的過客；但人生下半場，我們能不能成為別人的生命中，無法取代的過客？退休前，你幫助自己；退休後，會發現好多人需要你的幫助！上面幾個故事的主人，無不在用一己之力改變世界；你我或許不是知名企業家，但人人都有「讓愛傳出去」的權利，尤其「一直被需要」的感覺，正是快樂退休最重要的動力。

難怪許多退休人士，一旦投身公益，就「回不去了」呢！

來源：《遠見 2018 退休特刊》

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