【林洸興專欄】油價大崩潰?這是怎麼一回事?

11/13 美盤時段，美國原油暴跌，盤中跌幅一度達到 8%，創下 2015 年以來單日最大跌幅。油價連跌 12 日，從高點算起來跌幅超過 20%，殺氣騰騰。

周二並沒有任何新的事件發生。整段油價的下跌是多重因子造成的。10 月以前的漲勢，源自於美國對伊朗出口禁運制裁。但是美國已經在 11/4 大限之前提出豁免清單。同時開始拋售戰略儲油 SPR，此外美國德州二疊紀盆地的頁岩油運輸瓶頸，也逐步解決。因此油價出現了「合理」回調，但昨日的暴跌依然不算合理!

其實近期能源市場還有另一個異象: 天然氣價格大漲，創 2014 年以來新高! 同樣沒有合理的新事件發生。自從 2014 年以後，北美冬天取暖已幾乎全改為天然氣。因此天然氣的價格在冬天，與氣溫升降產生了密切的關連，目前北美的確出現第一個低溫風暴氣候，但芝加哥的氣溫預報只不過是 - 5 度，不足以驚嚇金融市場才對!

從消息來看，結論是莫名其妙!

但是當前的現象讓我聯想到過去曾發生的 2 個歷史事件:

第一個就是著名的 2006 年能源對沖基金 Amaranth 巨虧 60 億美元事件。這家對沖基金的經典策略就是原油 / 天然氣 一多一空的套利策略。這策略在 2006 年後美國開發頁岩氣技術逐步成熟後沉寂。但目前不排除有些資金捲土重來做類似的操作。今年是聖嬰年，正常應該是暖冬，對沖布局可能是多原油 / 空天然氣。如果這些資金因原油超跌而止損退出，就可能產生這兩天的走勢。





第二的事件是 2008 年原油從高點崩潰的始末:

2008 年夏天，全球經濟已經被美國的次貸危機搞得奄奄一息，當時是歐洲經濟獨強，因此歐洲持續升息，引發美元貶值，美元貶值拉高了油價，達到創紀錄的 147 美元 / 桶。油價在歐洲最後一次升息前後開始出現連續下跌。第一段就直接抹去了末升段所有的漲勢。這段跌幅也是原油供需完全無法合理判斷的走法。跌破 85 起漲點後出現強勁反彈，之後再墜入空前的跌勢。



綜觀原油 1980 至今 40 年的走勢，除了 2014 年的大跌是頁岩油 / 頁岩氣的產業革命造成的 (算例外)，其他都是全球宏觀經濟的晴雨表。原油相關的經濟活動規模，占全球 GDP 大約 1/9 的分額。當原油與銅都出現供需本身較無法說明的跌勢時，經濟就是堪憂的!

這段下跌背後的原因到底類似 2006? 還是 2008? 當下無從判斷。這需要好好密切追蹤。不過短線上倒是比較好猜。這種暴跌後接著應該是短線的反彈。反彈後能夠盤整，就是 2006 重演。反彈後依然被拋售，就是 2008 經濟局勢逼近，明年不樂觀!

希望參考這兩段歷史，能對判斷未來帶來有用的線索。