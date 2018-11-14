【馮冠華專欄】內銀、騰訊及石油股將是今天焦點

11 月 14 日推介 - 南方航空（1055）

1）上日港股市況總結：中美貿易戰上有新進展消息，A 股及人民幣均先低後高，帶動以全日低位開盤（跌 541 點）的港股來個大反彈。恆指整天波幅約 700 點，最終以全日高位 25793 點收市，上升 159 點。大市成交按日上升約 24% 至 909 億，滬深港通總成交按日也上升約 31% 至 71 億，流向仍是淨流入，金額 12 億。北向也是淨流入，金額約 24 億。藍籌 39 升 8 跌 3 持平。



板塊方面，石油、煤炭及資源股表現較差，內航在人民幣反彈及油價持續下跌下有追捧，澳門博彩股則在牌照續期工作展開的消息下反彈。強勢的中興（763）和聯想（992）是昨天 V 彈的先頭部隊，中資劵商股也不俗。弱勢股如騰訊（700）、瑞聲（2018）、舜宇（2342）以至吉利（175）全錄升幅。做空方面，佔大市成交回升至 15.4% 水平。牛熊証街貨最新比例是 43:57，重貨區方面，熊証維持在 26000-26049，牛証下移至 24500-24549，但也有一定數量頗平均分佈在 24950-25099。

簡評：恆指昨天在競價時段已跌破兩個牛證重貨區，並以全日最低位開市，之後的貿易戰消息 (見點 2）疑似令 A 股及人民幣反彈，最終恆指竟以全日高位收市，是否屠牛後的反手挾空就留給讀者自行判斷。



筆者昨天所說的奇蹟，也不知是否人為所致。據說劉鶴和姆欽的電話對話是在上星期五，在美股大跌後傳出消息，何期巧合。注意的是這些消息不代表真正解決問題，若美方繼續是逢中必反，談判也不見得能達成甚麼。收市後傳來 10 月中國新增人幣貸款遠遜預期，人民幣離岸價升幅又減半，內銀股今天又或再度受壓，消息面頗真混亂。港股而言，估計短期還是 A 股主導。

今天的焦點必然是騰訊的業績，以往是在收市後才公佈，今次應不例外。傳媒報導市場估計其盈利將按年上升約 10%，按季則下跌約 7%。筆者覺得市場估計仍偏樂觀，但若不是太過落差，股價是有機會短暫回穩的，情況一如同業金山軟件（3888）昨天的表現，畢竟績前調整也頗大，也不排除公司會在績後再啟動回購。簡單說，短線或有反彈但長線風險仍在，投資者仍需小心。

油價大跌是昨晚美股的焦點，港股的 3 桶油 ADR 均跌逾 3%，其他資源股相信亦面臨同樣壓力；相反，航空股應會大漲，南航（1055）股價淨值比相對偏低，應有較高值博率。A 股兩連升後能否站穩將是今天港股走勢的關鍵。最新牛熊証分佈則有誘因再造好，且後昨天屠牛後會否極速屠熊。

2）明報 - 中國商務部部長助理李成鋼在吹風會上表示，國家主席習近平和美國總統特朗普通電話後，雙方就貿易問題達成很多諒解，兩國的經貿團隊在執行上述諒解，與對方進行深入接觸。李成鋼表示，希望這些接觸將取得積極進展。外交部發言人華春瑩亦同樣指，前不久，習近平與特朗普通了電話，雙方都同意兩國經濟團隊要加強接觸，就雙方關切的問題開展磋商，推動中美經貿問題達成一個雙方都能接受的方案。

另外有傳聞指中國副總理劉鶴及美國財政部長姆欽針對貿易議題恢復對話，雙方將於本月稍後時間會晤。

3）美股上日市況總結：油價大跌及蘋果被高盛調低評級下，美股三大指數週二表現反覆，道指報跌 101 點或 0.4%，標指下跌 0.15% 而納指則持平。美滙指數回落至 97.16，十年期債息也回至 3.141。川普指不希望 OPEC 減產，紐約期油連跌 12 天，急跌 7.8% 至 55.23 美元。港股 ADR 回落 90 點，相當於恆指 25702 點水平，當中，中海油（883）、中石油（857）及中石化（386）的 ADR 跌 3.51-4.1% 不等。

4）新股訊息 ：獲騰訊及攜程（CTrip）投資的內地在線旅行平台（OTA）同程藝龍（780）今天開始招股，每股招股價介乎 9.75 至 12.65 元，每手 400 股。

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