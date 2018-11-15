【馮冠華專欄】騰訊應可領港股今天反彈

11 月 15 日推介 - 贛鋒鋰業（1772）

1）上日港股市況總結：受油價大挫及 A 股昨天午後回落影響，恆指週三也反覆偏軟，並在 A 股收市後曾一度下跌逾 300 點；但收市前跌幅又收窄，最終以 25654 點收市，下挫 139 點。大市成交按日下跌約 13% 至 794 億，滬深港通總成交按日也下跌約 12% 至 63 億，流向轉為淨流出，但金額少於 1 億。北向也轉淨流出，金額約 9 億。藍籌 20 升 26 跌 4 持平。



板塊方面，石油、油服繼續走弱，醫藥股在摩通報告影響下也走低。內航及澳門博彩股則連續兩天強勢。內房普遍造好而內銀則較弱。做空方面，佔大市成交又回落至 13.7% 水平。牛熊証街貨最新比例是 47:53，重貨區方面，熊証維持在 26000-26049，牛証在 25050-25099。

簡評：不足 800 億的成交額，昨天港股只是跟隨 A 股的回軟而調整，觀望氣氛濃厚。收市後公佈業績的騰訊表面上是超出市場預期，實際上是依靠其他收入的大幅增長（包括美團（3690）lPO 後的價值重估等），令盈利增長可觀而已。若把這個剔除，盈利按季是有所倒退的。筆者之前擔心的遊戲收入下降並沒有發生，公司解釋第三季度是遊戲收入旺季，加上有新遊戲在季內推出，整體數字還算可以。由於監管政策是季未才開始，或許第四季度才見真章。由於股價早前調整頗多，即使季績是被其他收入增長帶動，但夜期及其 ADR 也大幅造好。筆者的結論和傳媒有別，只覺得是一份合格而非驚喜的季績，持貨者應考慮在反彈賣出，沒有貨者則不宜高追了。

雖則美股昨天在蘋果及銀行股走低下再下跌，但港股今天應在騰訊領軍下造好，石油及油服股也有望回穩，內房股昨天強勢來得較突然，且看能否持續。多隻內險股在昨天收市後公佈的 10 月保費增長也不俗。



今天的最大變數當然是昨天下午走弱的 A 股，港股能否一鼓作氣挑戰熊証重貨區便要看今天 A 股的造化了。公司新聞不多，較吸睛是電動車商五龍（729）宣布接獲美企一億美元的定單，龍頭股比亞迪（1211），鋰電池商天能（819）甚至上市不久的贛鋒鋰業（1772）也可關注。

2）美股上日市況總結：受蘋果及銀行股走弱影響，美股三大指數週三先高後低，道指早段曾上升逾 200 點，逆轉時最多曾下跌約 350 點，最終報跌 206 點或 0.81%，標指及納指則分別下跌 0.76% 及 0.9%。美滙指數回落至 97.05，十年期債息也回至 3.125。油組及夥伴國討論了最多減產 140 萬桶 / 日，消息刺激紐約期油結束 12 連跌，反彈約 0.5% 至 55.98 美元。港股 ADR 上升 234 點，相當於恆指 25888 點水平，當中，騰訊的 ADR 上升 5.3% 至 286.62。

3）新股訊息 ：內地母嬰在線社區平台寶寶樹（1761）今天起招股，以每股 6.8 元至 8.8 元招股，較早前市傳集資最多 10 億美元（約 78 億港元），現縮減逾七成。一手 500 股。

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