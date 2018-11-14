〈機構報告〉IDC：西歐第3季平板電腦出貨量753萬台 年減2.9%

國際數據公司 (IDC) 最新的報告，2018 年第 3 季，西歐整體的平板電腦市場出貨量年減 2.9%，共出貨 750 萬台。出貨量最高的三間公司分別為蘋果，三星和亞馬遜。

平板電腦在商業領域持續展現銷售彈性，因開學季關係，主要強勁需求來自學生族群，在企業銷售則呈現穩健成長，主要受到表現優異的 iPad 所帶動。除了蘋果之外，其他廠商在中小型企業銷售有健康的增長，因小公司較會被促銷活動吸引。

消費者方面，平板電腦銷售展現 2013 年以來首次的正成長，iPad 強勁的銷售提供了支撐，同時，電商巨擘亞馬遜的高級會員日 Amazon Prime Day 亦有助於銷售，假期折扣提前開跑提振了銷售量，如黑色星期五和網路星期一。



可拆卸平板電腦剛度過一個具有挑戰性的季度，出貨量年減 14.5%，因在 2018 年第 4 季，預計各間廠商將推出新產品，因此第 3 季消費者的購買力道略顯疲弱。企業方面的可拆卸平板電腦出貨量下滑幅度較小，因有越來越多公司購入可拆卸平板供員工使用。



微軟的可拆卸平板電腦為該類別銷售最好的，IDC 的分析師 Dennis Pedersen 表示，「Surface Go 的定位為中端商品的替代產品，主要針對消費者和教育領域，因價格具吸引性，使消費者接受了微軟產品」。

Android 系統的品牌，例如華為和三星，則是在推廣他們具鍵盤功能的高階商品，可滿足消費者工作需求與閱讀需求，可拆卸平板電腦具有取代筆記型電腦的機會。三星在最新的 Samsung Tab S4 旗艦平板旗艦商品中加入了 Samsung Dex 行動工作站。

個別公司表現

第 3 季西歐市場平板電腦出貨量

蘋果以 25.1% 的市占率站穩第一，出貨量年增 7.9%。iPad 的銷售帶動了蘋果的表現，新版 iPad 價格具吸引力，持續在驅動需求。

三星以市占 22.2% 排名第二，但出貨量年減 7.2%，但下跌力道不強，主要銷售來自高階商品，以及假期即將到來的季節性消費。



亞馬遜以 10.8% 的市占攀升至第三位，出貨量年增達 19.2%。亞馬遜會員日銷售表現亮眼，持續推動出貨量增長，亞馬遜持續推廣其低廉價格的商品，以鼓勵消費者進入其產品生態系統。



聯想以 8.2% 的市占率排名第四，出貨量年減達 16.5%，與通路夥伴的密切合作，使聯想在出貨量方面，可以保持前 5 名的位置，但該公司目前策略較著重於其他產品線，代表著其在低端平板電腦市場較不積極，導致出貨量整體下滑。



華為以 7.2% 的市占率排名第 5，年度大幅增長 59.3%。華為仍具有成長動能，該公司持續在西歐擴展足跡，消費者銷售部分，有著良好表現。