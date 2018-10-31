蘋果Q4筆電、平板新品連發 供應鏈迎旺季

蘋果於美國當地時間 30 日發表新款的 MacBook Air、Mac Mini、iPad Pro，加上 XR 上市帶動下，蘋果供應鏈第四季旺季營運添柴火，台積電、鴻海、廣達、和碩、新普、可成、雙鴻、嘉聯益、良維、新日興、穩懋等均可望大啖蘋果商機。

蘋果新款 iPad Pro 導入 3D 感測以支援 Face ID 解鎖，處理器採用 A12 晶片強化版 A12X，導入 USB-C 接口以支援快充；新款 MacBook Air 導入 Retina 螢幕及窄邊框，Touch ID 支援機器解鎖與 Apple Pay；新款 Mac mini 導入 6 核心 i5i6，並支援更高容量記憶體及 SSD 擴充。

法人表示，第四季為消費性電子旺季，在 iPhone XR 上市後，可望帶動一波換機潮，加上蘋果發表 3 款新品，預期將帶動相關供應鏈旺季效應可期。

蘋果相關供應鏈包括晶圓代工龍頭台積電，鏡頭供應商大立光、玉晶光，軟板的嘉聯益、台郡、電池模組的新普、順達，樞紐廠的新日興、兆利。

另外散熱模組的雙鴻，機殼的可成、鎧勝 - KY、充電器轉接頭的良維、背光模組供應商瑞儀、還有穩懋、GIS-KY、美律、康控、聯德控股 - KY 等，至於代工廠方面則有鴻海、廣達、和碩等。