IDC: 3Q18全球平板電腦出貨僅3640萬 年增率下滑8.6%

據 IDC 的數據顯示，全球平板電腦市場在 2018 年第三季下降 8.6%，全球出貨量下降至 3640 萬。純平板型佔市場的大部分，出貨量為 3160 萬台，較去年同期下降 7.9%。可拆卸型也有所下降，較去年同期下降 13.1%，出貨量為 480 萬台。

從個別公司來看，蘋果繼續在平板電腦市場維持領先位子，出貨量幾乎競爭對手的兩倍。儘年增率有所下滑，市占率依然成長了 0.7%。今年 3 月下旬蘋果第一次推出的低價款 iPad 繼續推動銷量，而這週新推出的 iPad Pro 預估將對第四季業績有很大幫助。

平板電腦各廠市佔率 圖片來元：IDC

三星仍保持第二大平板電腦製造商的地位。可拆型持續成長，但純平板型的持續下滑抵消了成長。三星持續面臨中低端市場的競爭壓力，出貨量與市占率皆呈現下滑。

亞馬遜 (AMZN-US) 在第三季上升至第三名，受惠於 Prime Day 的強勁銷售，年終長假可望持續這樣的銷售型態。

華為 (002502-CH) 第三季平板電腦的出貨量和年增率皆有成長。而聯想 (0992-HK) 在第三季平板電腦出貨量為 230 萬台，排名前五，但年減率達 25%。

3Q18 全球平板電腦市場排名 (圖: IDC)

IDC 平板電腦部門的高級研究分析師 Lauren Guenveur 表示：「可拆卸市場在 2018 年未能實現成長，自 2016 年底以來一直擲續著這樣的趨勢。今年十月份，我們終於看到了備受期待的蘋果 (AAPL-US)iPad Pro 和微軟 (MSFT-US)Surface Pro 的更新。」「再加上三星 (005930-KR) 和谷歌 (GOOGL-US) 推出的新產品，讓我們相信今年最後一個季度可拆卸型出貨量可望回溫。」

IDC 全球移動設備高級研究分析師 Jitesh Ubrani 則表示：「平板電腦市場更像傳統 PC 市場。這些市場不僅相互同步，且獲利率下降，整體出貨下滑。尤其是純平板型，前五大公司獲得大部分市佔，許多小型供應商因此退出了這個領域。」

Jitesh Ubrani 說道：「蘋果和三星繼續在平板產品創新和營銷方面投入巨資，相信將有助於這兩家公司脫穎而出。」