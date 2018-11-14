〈區塊鏈大應用〉韓國醫院聯手IT公司 推出區塊鏈醫療資訊服務平台

韓國大型醫院 Myongji 醫院宣布與 IT 公司 BICube 合作，開發運用區塊鏈技術的醫療服務平台。兩家公司已簽署瞭解備忘錄 (MoU) 計劃在明年於市場上推出。

這項合作關係預計將推出一個混合雲平台，其中包含公共和私人區塊鏈系統。該平台旨在促進醫療相關資訊交換，這個平台將建立一個去中心化的數據庫，授權患者可以上傳各自病史的之類的敏感醫療資訊，允許患者在授權時與其他醫療機構共享敏感醫療數據，而無需重新填寫資料並造成隱私疑慮。

區塊鏈去中心化的特性為醫療保健領域帶來革新，該技術提供了數據的流通性、安全及隱私性。不同的醫療保健系統可在區塊鏈系統平台連結，降低數據的重複性，患者也無須重複就醫檢驗，大幅減少醫療服務成本並解決低效率的問題。

此外，患者也能自主管理自身醫療數據，改善資訊不對稱的問題。其他領域像是資訊、金融保險、公共服務等不同產業也能加入平台，獲得數據資源以開發新藥或是個人化醫療相關服務。

今年 9 月份，韓國網路安全局 (KISA) 以及科學和通信技術部宣布，計劃將其公共區塊鏈前測計劃從 6 個專案延伸至 12 個專案，並預期花費約 900 萬美元推廣區塊鏈相關技術。

在本月份，韓國政府宣布將在明年的預算中投入 3500 萬美元用於開發區塊鏈技術，與先前的預算相比增加了兩倍。

其他國家來看，奧地利政府也在本周宣布，將支持一家使用區塊鏈技術檢測疾病的英國癌症研究公司。