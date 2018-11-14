〈區塊鏈大應用〉中國湖南省推出房地產區塊鏈平台

據外電報導，中國湖南省婁底市已推出區塊鏈平台，旨在提升房地產相關數據地管理及應用。

該平台由湖南省的城市土地稅務和房地產部門所支持。據報導，從 11 月 15 日開始，新系統將讓人民可以在向提交地產相關文件時避免排隊和冗長的程序。在今日，第一個房地產電子憑證也通過新區塊鏈系統平台在該城市發行。

中國是公家機關和私人企業都積極採用區塊鏈技術的國家之一。在今年 9 月份，中國人民銀行 (PBoC) 推出了「灣區貿易金融區塊鏈平台」進行測試，旨在為港告大灣區提供跨境貿易的生態系統，企業可以在平台上進行應收帳款、貿易融資等多項金融貿易活動。

目前，區塊鏈技術已在全球房地產領域中進行許多地測試，特別是在發行數位抵押貸款、減少文書作業以提高效率、以及提高機構之間的相互操作性方面。

通過區塊鏈技術及去中心化的特性，能大幅減少欺詐、紙張浪費、資訊錯誤等問題，並提高資訊透明度，以及地產相關記錄的匯總。

這種變革性創新的關鍵可能在於房地產業的產權和託管部門。運用區塊鏈技術的智慧合約對房地產業來說具有真正的革命性。明確的產權對於屋主來說是必要的，在任何房地產地管理上，包含貸款、所有權保險單等皆須要明確產權登記，以保護所有權人免受留置權、抵押權或地役權的風險。

目前來說，區塊鏈 1.0 和 2.0 已經顯示出前景，但每秒的交易速度太慢，技術上無法滿足銀行或反洗錢的要求。不過隨著智慧合約和區塊鏈 3.0 的引入，每秒的交易量的速度增長，銀行和監管機構則希望通過該技術來減少欺詐行為。