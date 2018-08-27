〈智慧音箱大戰〉新霸主現身 供應鏈卡位布局

研調機構預估，智慧音箱年產值 300 億美元，雖然亞馬遜在智慧音箱市場先發制人，不過 Google 後起之秀在市占率、出貨量急起直追，傳出今年底可能發表新款智慧音箱，台廠供應鏈和碩 (4938-TW) 已搶得先機，而英業達 (2356-TW) 則手握蘋果 Home Pod 訂單，供應鏈也搶搭商機列車。

外媒報導，Google 智慧音箱正積極趕上亞馬遜的市占，雖然研調機構 Strategy Analytics 的數據指出，2018 年第 2 季出貨量仍以亞馬遜 41% 市占，登上全球龍頭，不過亞馬遜出貨量年增 76%，遠低於 Google 年增率 420%。

更早公布的 Canalys 調查數據中，Google 智慧音箱則以 32.3％ 的市占，領先亞馬遜 7.8 個百分點，亞馬遜年增率更出現負數，大幅落後 Google。

Google 搶攻智慧音箱市場來勢洶洶，外傳年底耶誕節前消費旺季，Google 甚至計劃推出具有 AI 螢幕配件的智慧音箱，積極搶占這個年產值上看 300 億美元 (約新台幣 9210 億元) 規模的全球市場。

台供應鏈為此積極應戰，廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 已分別手握 Google 智慧音箱訂單，傳年底 Google 可能推出新款智慧音箱，可能將由和碩操刀，分食廣達、仁寶訂單，另外英業達則持續握有蘋果 Home Pod 訂單，各家卡好智慧音箱定位，搶搭這波商機列車。