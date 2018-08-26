〈鉅亨看世界〉智慧音箱掀語音購物風潮？

自從亞馬遜 (AMZN-US) 的 Amozon Echo 在市場上帶起智慧音箱的風潮，世界各地的科技公司像是谷歌 (GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US)、阿里巴巴 (BABA-US) 等皆跟進這股潮流，智慧音箱在美國市場上也越來越受歡迎。不過，除了亞馬遜 Amzon Echo 系列商品，大多數的智慧音箱似乎還未有完整的電子商務功能。

美國市場上的智慧音箱需求熱度不斷提升，根據金融服務公司 Synchrony 的調查，擁有智慧音箱的用戶比例從 2017 年的 10% 增加到 2018 年的 20%。這一成長主要來自年齡較大的千禧世代，他們更傾向擁有智慧型設備。

智慧音箱的成長也引發了美國大型科技品牌和零售業對於語音購物的風潮。亞馬遜投入巨資使 Alexa 成為最受歡迎的語音助理，希望客戶能用語音購買商品。谷歌也與沃爾瑪 (WMT-US) 合作，推出語音網購。

儘管如此，沒有人能確定語音真的能成為網絡購物的下一個先驅。隨處可見的語音設備似乎並未帶來銷售額的增加。來自亞馬遜內部報告指稱，只有 2% 擁有 Alexa 語音設備的客戶使用它進行至少一次的購買。而在這 2% 的人中，只有 10% 的人願意再次使用語音設備來購物。這表明，消費者認為該語音裝置只是一次性的新鮮科技，或是他們對於語音購物的體驗並不滿意。

從 Amzon Echo 的例子來看，購物和智慧音箱的結合十分合理，但是目前市場上的智慧音箱，普遍的應用都是在提供資訊，像是新聞、天氣、行事曆等。電商還不是智慧音箱的主流配備與應用。

與單純提供資訊內容相比，電商包含更複雜的資料傳輸，在技術上的難度也較高。開發商必須考量到商品在語音搜尋呈現出推薦排序，通常需要是重複且相對低價的商品讓消費者做選擇。此外，確保產品易於找到也很關鍵，因為 70% 的客戶確切知道他們想要購買的產品是甚麼，若無法精準推薦，可能造成消費者失去耐心，影響使用者體驗。

另一方面，在語音支付上取得消費者的信任也至關重要。在交易支付上，開發商必須確認信用卡連結的帳戶與語音下單者是同一人，以提供更加安全、可以信任的語音購物平台。有鑑於語音是新的使用介面，消費者通常要在一段時間後才能取得信任並進行二次購買。整體來看，語音購物的市場目前仍在早期階段。