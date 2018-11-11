〈鉅亨看世界〉打造區塊鏈烏托邦

加密貨幣富翁 Jeffrey Berns 規劃在美國內華達州的沙漠中建構一個以以太坊區塊鏈運行的城市，運用去中心化基礎架構，獨立於資本主義世界，打造出一個區塊鏈烏托邦城市。

有別於現行社會的政府機構集權或大企業壟斷，這個基於區塊鏈技術的城市將被設計為將權力交給人民，並使用加密貨幣作為貨幣。

「該城市旨在展示商業發展、居住生活和交易行為如何與變化的科技一起蓬勃發展，」該社區的兩個設計專家 Tom Wiscombe Architecture 和 Ehrlich Yanai Rhee Chaney 表示。「多種創新技術將改變居民每天互動的方式，區塊鏈技術將成為所有這一切的中心。保持城市系統的誠實、公平和民主。」

Berns 所規劃的城市將位在內華達州沙漠裡 67,000 英畝的土地，該州州長 Brian Sandoval 稱之為創新園區，附近有著特斯拉 Gigafactory 的超級工廠以及谷歌和蘋果等主要科技巨頭的建築。

區塊鏈城市模擬圖 (圖: Business Insider)

Berns 成立的公司 Blockchains LLC 於今年早些時候以 1.7 億美元收購了該地。Berns 目前已經投入他在 2015 年投資以太幣獲利的 3 億美元在該建設上。

「我內心告訴我這就是答案，」Berns 表示：「如果我們能夠讓足夠多的人信任區塊鏈，我們就可以開始改變目前運營的所有系統。」Berns 也說道，區塊鏈城市計劃最早在 2019 年末開始建設，但該公司仍需制定總體規劃並獲得縣級批准。

在商業用地方面，公司表示將採用「高安全、高科技的區塊鏈園區，同時結合人工智慧、3D 打印和奈米科技」。將側重於鼓勵科技創新的想法和發展。設計公司將這些研究建築描述為「發明原型和構思的地方」，旨在鼓勵協作和創造力。

此外，Berns 還計劃在那裡建立一所大學，並且打造符合世界潮流趨勢的電子遊戲競技場。住宅區域則將以社區性質為導向，建構出「以人為本」的設計理念。

同時，這個城市也將引入運用區塊鏈技術的再生能源項目，期望發展出有效的可持續能源與清潔用水。

「市政中心、學校和商業區充斥在整個園區，創造了集中性與可步行性，成為一個真正的社區。」