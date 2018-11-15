〈區塊鏈大應用〉西班牙電信聯手IBM 運用區塊鏈管理國際通話業務

據報導，科技大廠 IBM (IBM-US) 和全球第五大移動通訊營運商西班牙電信 (Telefónica) 建立合作關係，將運用區塊鏈技術提升業務流程效率，管理國際行動通訊的流量。

西班牙電信市值 510 億美元，在 17 個國家皆有通訊業務，並擁有 3.43 億名客戶。與 IBM 的合作旨在簡化西班牙電信的業務流程，並解決通訊服務領域的困難點，其中包括在來自不同國家的網絡通訊註冊資訊的可靠性和透明度。

具體而言，西班牙電信計劃使用 IBM 區塊鏈平台來增進國際通話的確定性和可追溯性，來追踪每個國際通話的相關數據，例如來源、目的地和通話時間。

此外，該平台也將用於構建由通訊運營商、服務商、供應商等通訊相關產業廠商的網絡，供應鏈中的所有參與者都皆可使用該平台。同時，該平台也將有助於西班牙電信商識別欺詐活動，並解決爭議、商業損失和資訊誤差等問題。

西班牙電信新創長 Gonzalo Martín-Villa 表示：「區塊鏈將讓運營商對網路數據產生新的信心，不是基於使用者，而是基於數據本身。」

IBM 一份聲明中確認了與西班牙電信合作夥伴關係，並表示：「西班牙電信和 IBM 正在合作開發基於 IBM 區塊鏈技術的概念性驗證 (PoC)，以幫助解決通訊服務商面臨的挑戰，並管理國際行動電話通訊流量。」

今年 9 月，韓國第四大企業集團 LG 公司旗下的行動通訊營運商 LG UPlus，宣布推出基於區塊鏈技術的跨運營商海外支付服務。通過新服務，用戶能夠在一家電信運營商平台上完成另一家電信運營商的支付交易。