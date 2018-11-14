小摩1.85億港元買瑞聲科技浮虧7% 亞馬遜或成物流巨頭

• 摩根大通增持瑞聲科技 323 萬股 每股作價 57.17 港元

瑞聲科技 / 周二收盤 + 0.82%/ 報收 53.2 / 距年內高點 - 67%

智通財經提到，根據聯交所資料顯示，摩根大通於 11 月 8 日增持瑞聲科技 323 萬股，每股作價 57.17 港元，總值約 1.85 億港元，最新持股量增至 12.00%。

周二瑞聲科技再創本輪下跌新低，摩根大通買入股份浮虧約 7%。

• RBC：亞馬遜或將成為下一個物流行業巨頭

亞馬遜 / 周二收盤 - 0.35%/ 報收 1631.17 / 距年內高點 - 20%/ 距前低 + 11%

智通財經獲悉，RBC Capital Markets 的分析師 Mark Mahaney 近日指出，亞馬遜的下一個重大舉措可能是成為物流行業的巨頭，「他們實際上是在直接與聯邦物流和 UPS 進行競爭。」

Mahaney 稱，「這件事情的發生只是一個時間問題，這將是一個投資周期。」他認為亞馬遜是科技公司中前景最好的一個，因為其雲業務和廣告業務的利潤率是其零售業務規模的十倍。

目前亞馬遜短期高點和低點明確，後市大機率進入震盪階段。

市場復盤

道瓊斯 / 周二收盤 - 0.40%/ 報收 25286.49 / 距年內高點 - 6%/ 距前低 + 5%

標普 500 / 周二收盤 - 0.15%/ 報收 2722.18 / 距年內高點 - 7%/ 距前低 + 5%

那斯達克 / 周二收盤 0.00%/ 報收 7200.88 / 距年內高點 - 11%/ 距前低 + 4%

中概股 ETF / 周二收盤 + 2.01%/ 報收 32.95 / 距年內高點：-35%/ 距前低 + 4%

美股周二收跌，主要股指未能在昨日重挫後站穩腳跟。道指連續第三個交易日走低，三日累計下跌逾 900 點。

原油連續下挫，令人擔憂全球經濟增前景。投資者正在評估財報與國際貿易領域的新進展。

• 亞馬遜再與特斯拉合作 擬在全球部署特斯拉儲能系統

特斯拉 / 周二收盤 + 2.25%/ 報收 338.73 / 距年內高點 - 12%/ 距前低 + 37%

新浪科技提到，北京時間 11 月 13 日晚間消息，亞馬遜將再度與特斯拉合作，在其全球更多履約中心部署特斯拉的 Powerpacks 儲能系統。

今年 8 月底，亞馬遜曾與特斯拉在這方面展開過合作，即在英國的一個履約中心安裝 Powerpacks 儲能系統。如今，亞馬遜正與特斯拉在另一個履約中心合作展開類似的合作。

特斯拉股價短線出現回調，印證了此前 42°C 日報關於特斯拉上方壓力較大的判斷，下方支撐看 320 元一線。

• 2018 年 Q3 全球智能音箱出貨量排名：百度擠進前四

百度 / 周二收盤 + 1.61%/ 報收 183.34 / 距年內高點 - 35%/ 距前低 + 3%

網易指出，美國研究公司 Strategy Analytics 近日發布了《2018 年第第三季全球智能音箱市場報告》。報告顯示，全球智能音箱出貨量第第三季達到 2270 萬，年增率增長 197％，創歷史新高。

亞馬遜智能音箱全球出貨量 720 萬台，市場占有率 31.6%，排名第一；

谷歌智能音箱全球出貨量 520 萬台，市場占有率 22.7%，排名第二；

阿里智能音箱全球出貨量 220 萬台，市場占有率 9.5%，排名第三；

百度智能音箱全球出貨量 190 萬台，市場占有率 8.4%，排名第四；

小米智能音箱全球出貨量 190 萬台，市場占有率 8.4%，排名第五；

蘋果智能音箱全球出貨量 110 萬台，市場占有率 4.8%，排名第六；

圖片來源：網易

目前百度股價處於低位弱勢盤整，下方支撐位在 180 一線，上方壓力位在 206 一線。

交易機會

昨日 42°C 晚報提到的 A 股和港股交易機會包括：

• 賈躍亭仲裁風波後首度發聲：絕不向恆大出讓控制權 2020 年 IPO

• 上汽入局分食網約車蛋糕

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：