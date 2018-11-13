〈區塊鏈大應用〉日本最大險公司推出的海上理賠區塊鏈系統首測成功

日本最大的保險公司之一東京海上日動火災保險和 IT 公司 NTT 數據合作，已經完成一項試驗，運用區塊鏈技術完成海上貨物保險理賠的手續。

東京海上日動火災保險在一份新聞稿中表示，兩家公司合作推出基於區塊鏈概念證明 (PoC) 的海上保險區塊鏈系統已經吸引了來自歐洲、美洲和亞洲的八家海外理賠代理商和保險員的參與。

有別於以往曠日廢時的海上理賠作業，該區塊鏈系統能夠「迅速準確地」收集和分享所需資訊，實現更快的保險支付。

目前，海上貨物保險理賠手續是人工進行的，代理人必須蒐集許多紙質文件或 PDF 文件，包括損壞報告、發票和保險單，然後通過電子郵件送交保險公證人，經審核通過後保險公司才會進行理賠。

為了改變這個緩慢而低效率的過程，兩家公司從去年開始進行這項區塊鏈系統的測試。經過試驗，證明區塊鏈有助於迅速且即時的與代理商和保險公證人分享理賠所需的所有資訊，其中也能傳送更大的文件檔，如貨物損壞的照片。只需花上一週的時間，理賠程序就能完成，並讓被保險者收到理賠金，相較過去的一個月還快。

兩家公司在新聞稿中表示：「這個 PoC 的海上保險區塊鏈，大大提升了海上理賠作業的效率。」

這項計畫於去年 10 月首次宣布，從 2017 年 11 月至 2018 年 8 月期間進行了多次試驗。兩家公司表示，希望繼續該區塊鏈平台上持續努力，並期望在 2019 財年讓海上保險區塊鏈於市場上推出，進入實際應用的階段。