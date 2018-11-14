亞馬遜來勢洶洶 緊追谷歌、臉書攻廣告業務

臉書 Facebook (FB-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 多年來佔據了網路及搜索廣告，但目前電商巨擘亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 似乎來勢洶洶，正追趕著他們。

根據週二 (13 日) 公布的 IAB 互聯網廣告收入報告，美國數位廣告收入 2018 年上半年飆升 23% 至新紀錄的 495 億美元。 其中移動廣告金額最高，約 309 億美元，年增 42%。搜索廣告年增 19%，達 228 億美元。

Pivotal Research Group 高級分析師 Brian Wieser 表示，2018 年全年數位廣告營收應超過 1000 億美元 (在美國)。Wieser 指出，雖然臉書與谷歌繼續在該領域佔據主導地位，但亞馬遜正在大步前進。

數據顯示，目前臉書與谷歌在本季度中佔據了所有數位廣告成長的 75% 左右，無論是在美國或整體國際市場，但 Wieser 提道，「沒有經過臉書或谷歌的數位廣告，表現也是相當不錯」，這部分「其他」類別之廣告在 2018 年上半年增長了 18%，即 15 億美元。

據 Wieser 計算，亞馬遜佔了這「其他」類別的絕大部份，年增金額高達 10 億美元。亞馬遜最新一季財報顯示，「其他」類別的營收達 42 億美元，而大部分則是廣告收入。其上半年廣告年增率也達 135%。

Cowen 分析師 John Blackledge 認為，廣告正成為亞馬遜的第 3 大支柱，另外 2 大支柱包含了雲端業務 Amazon Web Services (AWS) 和網購通路。

據品牌分析公司 Survata 於 2017 年 12 月統計的數字顯示，大約 50% 的產品搜索都從亞馬遜開始。分析公司 eMarketer 預計，亞馬遜的 2018 年美國廣告營收應落在 46.1 億美元左右，大約是美國廣告收入市佔的 4.2%。

亞馬遜股價週二收盤下跌 0.35% 來到 1631.17 美元。