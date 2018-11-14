淡馬錫減持阿里、京東股票 美團上市首份季報前瞻

• 騰訊 Q3 財報：廣告業務強勁 遊戲業務負增長

騰訊 / 周三收盤 - 0.80%/ 報收 272.2 / 距年內高點 - 43%/ 距前低 + 8%

在剛剛披露的騰訊三季報顯示：營收為 806 億元人民幣，高於市場預估的 804.1 億元人民幣。營收年增率增速僅為 23.6%，創十三個季度來新低。凈利潤 233.3 億元人民幣，年增率增長 30%，高於市場預估的 183.9 億元人民幣。

廣告收入表現亮眼，第三季廣告業務營收增速提高至 47%，收入 162.47 億元。長期支撐騰訊業績的遊戲業務營收卻在第三季出現了 4% 的負增長。

目前關注前低 251.4 港元的支撐。

• 外媒：淡馬錫控股第第三季減持阿里巴巴、京東等股票

同花順財經稱，據美港電訊報導，美國證監會 13F 文件顯示，淡馬錫第第三季將阿里巴巴集團的股份削減 18.3% 至 2899 萬股，減持了京東 27.2% 的股票至 530 萬股。

阿里巴巴 / 周二收盤 + 2.91%/ 報收 146.98 / 距年內高點 - 31%/ 距前低 + 13%

京東 / 周二收盤 + 1.73%/ 報收 22.39 / 距年內高點 - 36%

京東股價走勢顯著弱於同類中概電商股，短期存在繼續創新低的可能。

市場復盤

上證指數 / 周三收盤 - 0.85%/ 報收 2632.24 / 距年內高點 - 27%/ 距前低 + 7%

深證成指 / 周三收盤 - 0.69%/ 報收 7908.55 / 距年內高點 - 32%/ 距前低 + 12%

創業板指 / 周三收盤 - 0.45%/ 報收 1385.73 / 距年內高點 - 28%/ 距前低 + 17%

恆生指數 / 周三收盤 - 0.54%/ 報收 25654.43 / 距年內高點 - 23%/ 距前低 + 4%

A 股未能延續昨日強勁走勢，今日開盤三大股指紛紛低開，午後沖高回落。因國際油價暴跌，兩桶油、採掘服務、石油礦業開採等板塊跌幅居前，民航股普漲。妖股早盤跳水，權重板塊午後走弱。

• 高盛：料美團第三季毛利率將增 23.8%

美團點評 / 周三收盤 + 4.31%/ 報收 56.9 / 距 IPO 價格 - 22%/ 距前低 + 15%

新浪報導，美團點評將在本月 22 日收市後公布第第三季的業績，這也是公司上市後首次公布季度業績。

高盛發表研究報告稱，該行相信投資者將會關注公司面對的行業競爭，尤其來自餓了麽和口碑的競爭，以及其新業務的進展。該行將公司 2018、2019 和 2020 年的收入預測分別向下調整 1%，因為在競爭激烈的情況下，酒店業務的轉化率走低。

• 美圖美妝宣布停止營運 「AI + 時尚」是美麗的泡沫

美圖公司 / 周三收盤 + 1.69%/ 報收 4.20 / 距年內高點 - 68%/ 距前低 + 8%

美圖公司 11 月 14 日發文稱，由於美圖美妝平台業務調整，美團美妝業務自 11 月 30 日後，平台將停止營運。

虎嗅發文指出，美圖的合作商資源不及天貓，線下的合作也不容易實現，一旦阿里投入更多的專注度和決心，美圖面臨的壓力會更大。

截至今日收盤，美圖公司股價從年初高點累計下跌 68%。上市後商業化不力或是主因之一，此次公司宣布美團美妝停止營運，或進一步催化市場做空情緒。

• 高喊「活下去」的萬科是戲精

萬科 A / 周三收盤 + 0.88%/ 報收 24.15 / 距年內高點 - 42%/ 距離前低 + 18%

投資者報發文稱，國慶前頻頻唱空樓市的萬科，此時正忙於圈地併購。繼收購華夏幸福、海航資產後，11 月 10 日，萬科再耗資 3.55 億收購嘉凱城旗下資產，並攬下後者所有債務。

梳理髮現，近一個月內，萬科的 3 項併購合計耗資逾 46 億，而剛剛過去的第三季，公司合計拿地金額近 500 億。隨著財報披露，萬科「戲精」本色暴露無遺。截至第三季末，萬科持有貨幣資金 1327.7 億元，遠超同期負債額。

目前萬科 A 股價處於 21-26 元之間震盪，可以考慮低吸高拋。

交易機會

• 百度確認戰略投資新潮傳媒

百度 / 周二收盤 + 1.61%/ 報收 183.34 / 距年內高點 - 35

證券時報指出，記者從百度確認，百度已經戰略投資新潮傳媒，雙方將建立戰略合作夥伴關係，共建 AI 時代智能營銷和線下媒體數字化新生態，新潮傳媒也正式成為百度聚屏的媒體聯盟夥伴新成員。

百度在中概股中走勢偏弱，關注前低 177.80 支撐。

• 樂信財報超預期 盤前大漲 8.65%

樂信 / 周二收盤 + 3.04%/ 報收 10.17 / 距年內高點 - 49%/ 距離 IPO 價格 + 13%

北京時間 11 月 14 日下午消息，樂信發布 2018 年三季報。

第三季，樂信促成借款額 137 億元，營收 17 億元，實現毛利 6.23 億元，Non-GAAP 息稅前利潤 4.05 億，年增率增長 121%；金融科技收入達到 4.05 億，增長 404%。

截至 3 季度末，樂信用戶達到 3260 萬，年增率增長 61%；樂信管理的在貸餘額 258 億，年增率增長 62.1%；前第三季累計促成借款額 451 億，凈利潤 9.3 億。

第三季，平台實際有效年化利率從去年同期的 24.8% 下降到了 23.2%，同時，資產質量保持穩定，超過 90 天的逾期率為 1.39%，與上季度持平。

樂信盤前大漲 8.65%。

• 又一家蘋果供應商下調業績預期：客戶旗艦機需求調整

蘋果 / 周二收盤 - 1.00%/ 報收 192.23 / 距年內高點 - 18%

據鳳凰網報導，北京時間 11 月 14 日消息，蘋果公司供應商 Qorvo 在周二加入了另外少數 iPhone 供應商的行列，下調了第三財季營收和利潤預期。這些供應商警告稱，由於一家大客戶的需求降低，他們的利潤將受到衝擊。

Qorvo 為蘋果供應射頻晶片。它在周二表示，下調預期是因為「(客戶) 旗艦智能機的需求在近期發表變化」。分析師在周一稱，導致供應商下調業績預期的這家「未點名客戶」就是蘋果。

周二蘋果股價再創本輪調整新低，短期關注 190 元支撐。

• 高盛股票跌不停 醜聞影響幾何成關注焦點

高盛 / 周二收盤 - 0.49%/ 報收 205.05 / 距年內高點 - 25%

匯通網提到，高盛股票跌不停，醜聞影響幾何成關注焦點。投資者正在努力應對該公司因早前牽涉為陷入醜聞的馬來西亞國有投資公司 1MDB 籌資而可能產生的潛在影響。

高盛還沒有被指控存在不當行為，該公司表示調查可能會導致巨額罰款，目前高盛股價已經創出兩年來新低。

• 星巴克擬裁員 350 人 大部分在西雅圖總部

星巴克 / 周二收盤 - 0.74%/ 報收 67.41 / 距年內低點 + 43%

新浪提到，北京時間 14 日消息，星巴克 CEO 凱文 - 約翰遜周二在給員工的一份內部備忘錄中表示，計劃裁減全球企業員工約 350 人。備忘錄顯示，裁員主要會影響西雅圖支持中心的員工，咖啡店員工將不受影響。

星巴克股價自 11 月 2 日披露最新一期財報之後，股價創兩年來新高，近期漲勢趨緩。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：