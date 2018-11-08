〈美國會分裂〉川普提前跛腳 恐削弱經濟成長動能 瑞銀：美元長線看貶

美國期中選舉結果，民主黨奪下眾議院，讓美國總統川普陷入執政跛腳，瑞銀認為，未來川普減稅議案要獲兩黨同意恐有難度，削弱美國經濟成長動能，美元恐呈現「短升長貶」的走勢。

這場被視為美國總統川普期中考的大選，結果呈現國會分裂，美元指數一度跌到 95.758，為近 2 週以來低點，但瑞銀認為，在經濟數據與升息加持下，美元短線仍有升值空間，但明年在政治因素干擾下，影響美經濟成長，美元由升翻貶的機率將大幅提高。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區經濟學家韋輝廉 (Philip Wyatt) 表示，美國期中選舉導致國會分裂，僅管沒有讓貨幣市場泛起過大的漣漪，但可以預見的事，日後眾議院可能阻擋政府第二輪的減稅計劃，加上第一輪減稅刺激逐漸消散後，恐讓美元隨著美國經濟成長動能同步轉弱。

滙豐中華投信也認為，美國國會分裂，未來兩年內進一步減稅的機會大幅降低，而且國會分裂也意味提高債務上限問題可能再度浮現或引發政治僵局，恐使市場波動性加劇。



韋輝廉分析，目前在美國經濟成長與升息加持下，以及美元的避險功能，美元還是能維持美升值格局，預估 3 個月歐元兌美元預測匯率將跌至 1.10，但若美經濟衰退，加上貿易與財政赤字問題困擾，屆時若歐洲央行在明年第 3 季升息，預估 12 個月歐元對美元匯率可能升至 1.20 元。