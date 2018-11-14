聯廣砸逾10億元併購兩家公司 拓展行銷版圖

聯廣傳播 (8497) 董事會通過分別以 9.65 億元現金合併旺葆公司(間接取得安益國際展覽公司 70% 股權)、另以 1.05 億元併購米蘭營銷公司 75% 股權，總計砸下 10.7 億元，交易基準日與交割日暫定明年 2 月 1 日。聯廣總經理程懷昌表示，為追求規模化、多元化、成長性，聯廣會持續大規模併購，接下來聚焦人工智慧、物聯網、大數據、媒體等領域，現有 3、4 家標的企業洽談中。



聯廣今年前三季營收為 18.65 億元，毛利 5.09 億元，毛利率 27.28%，營業淨利 1.38 億元，稅後淨利 0.97 億元、年增逾 42%，淨利超過去年整年，EPS 為 2.8 元，各項指標均優於去年同期，主要受惠於廣告及媒體贏得新客戶及深化既有品牌主服務，以及會展子公司光洋波斯特大案挹注，在成本及流程控管得宜下，毛利率增加 2.45%。



其中，先勢行銷傳播集團自 10 月起才加入聯廣集團旗下，聯廣持股 70%，聯廣第四季財報將追溯調整併入先勢全年獲利及淨利，去年先勢賺 3000、4000 萬元，今年大致維持這個水準。法人估，聯廣集團今年 EPS 上看 4 元。



聯廣指出，安益國際展覽是台灣會展活動集團，資本額新台幣 0.58 億元，旗下事業橫跨 MICE 產業全領域，包括安益國際展覽、優識國際公關顧問、茵康國際會議顧問、高雄展覽館等 4 家公司，曾籌辦 2009 年高雄世運、2017 年台北世大運開閉幕式，近年更積極開發各縣市政府節慶活動、城市交流活動等商機。



除了會展及活動業務外，安益國際展覽也於 2013 年取得高雄展覽館營運權 12.5 年，為台灣首度經營國家級會展中心的民間企業，安益國際展覽同時自創會展品牌，投資開發新型態展覽，包括亞洲樂齡智慧生活展、頂級生活展，安益國際展覽 2017 全年度獲利逾 1 億元，2018 年前三季自結營收逾 4 億元，獲利約 5000 萬元。



米蘭營銷是台灣數位行銷品牌，實收資本額 0.4 億元，除了廣告、媒體代理商，也跨足多媒體領域，客戶群橫跨眾多產業，從汽車、美妝、酒精性飲料、運動、快速消費品、3C 到電商，外商比重高。米蘭營銷積極發展技術，在 AR、VR 領域投入許多資源 2017 年營收約 2 億元，營收來源以數位科技為主的製作收入，較原聯廣整體的毛利率高。



因應集團由眾多指標品牌結合而成，聯廣董事會也通過將公司名稱變更為「格威傳媒股份有限公司」，匯集聯廣傳播、光洋波斯特、先勢行銷傳播、安益國際展覽及米蘭營銷等 5 大品牌，串連線上及線下的行銷模式，發揮綜效。