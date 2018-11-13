聯廣前3季EPS 2.8元 今年每股純益上看4元

傳媒集團聯廣 (8497-TW) 今 (13) 日公布第 3 季財報，第 3 季純益 3587.2 萬元，季減 15.5%，年增 26.16%，每股稅後純益 0.99 元；前 3 季稅後純益 9692.5 萬元，年增 42%，每股稅後純益 2.8 元。由於第 4 季為傳統旺季，加上併入先勢行銷認列的獲利貢獻，法人預估，聯廣今年全年每股純益可望上看 4 元。

聯廣第 3 季合併營收 6.33 億元，季減 8.39%，年增 3.59%，毛利率 26.96%，季增 0.09 個百分點，年增 2.04 個百分點，營益率 7.63%，季減 1.43 個百分點，年增 2.11 個百分點；稅後純益 3587.2 萬元，季減 15.5%，年增 26.16%，每股稅後純益 0.99 元。

聯廣前 3 季累計營收 18.65 億元，年增 6.34%，毛利率 27.28％，年增 2.45 個百分點，營益率 7.4%，年增 2.58 個百分點；稅後純益 9692.5 萬元，年增 42%，每股稅後純益 2.8 元。

聯廣指出，今年前 3 季受惠廣告與媒體事業，取得新客戶與深化既有品牌主服務，加上會展子公司光洋波斯特取得大訂單挹注營收表現，前 3 季廣告、媒體與會展事業毛利率均較去年同期提升，帶動整體獲利表現攀揚，前 3 季獲利已超越去年全年的 9300 萬元。

展望第 4 季，聯廣表示，第 4 季為傳統營運旺季，且 10 月 1 日起已併入公關集團先勢行銷傳播集團，成為聯廣集團旗下持股 7 成的子公司，第 4 季聯廣財報將會追溯調整，併入先勢全年度的獲利與淨利，第 4 季展望樂觀可期。

法人指出，聯廣今年前 3 季每股純益已達 2.8 元，第 4 季再加上併入先勢行銷傳播集團所認列的獲利貢獻，今年聯廣全年每股純益可望上看 4 元，超越去年全年的 3.09 元。