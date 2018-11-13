〈聯廣啟動購併〉通過發動2個併購案 明年首季貢獻營收

廣告傳播集團聯廣 (8497-TW) 今 (13) 日董事會通過 2 個併購案，將以現金吸收方式合併旺葆公司，間接取得安益國際展覽公司 70% 股權，並以現金併購米蘭營銷策劃公司 75% 股權，交易基準日與交割日暫定明年 2 月 1 日，可望明年首季貢獻營收與獲利。

聯廣董事會今日也通過，將更名為「格威傳媒」公司，預計明年農曆年前後完成更名。

安益國際展覽是台灣知名會展活動集團，資本額 5800 萬元，擁有許多創新的智財與文創內容。集團旗下事業包括安益國際展覽、優識國際公關顧問、茵康國際會議顧問、高雄展覽館等 4 家公司，涵蓋國內外展覽、會議、活動籌辦與規劃執行。安益國際展覽最著名代表作，是 2009 年高雄世運與 2017 年台北世大運開閉幕式。

除會展與活動業務外，安益國際展覽也於 2013 年取得高雄展覽館營運權 12.5 年，為台灣首度經營國家級會展中心的民間企業，且安益也自創會展品牌，投資開發新型態展覽。該集團去年全年獲利逾 1 億，今年前 3 季自結營收逾 4 億，獲利約 5000 萬元，且第 4 季為其傳統旺季，獲利展望可期。

米蘭營銷則是台灣數位行銷公司，實收資本額 4000 萬元，除為廣告或媒體代理商外，也跨足多媒體領域，其客戶群橫跨眾多產業，從汽車、美妝、酒精性飲料、運動、快速消費品、3C 到電商，以創意與技術取勝，外商客戶比重高。

米蘭營銷積極發展技術，在 AR 與 VR 領域投入許多資源，經典案例包括「海尼根：現場玩音樂」、「華航：A350 體驗之旅」與「陳綺貞：時間的歌・聲音採集計畫」等，近年米蘭營銷也與聯廣合作頻繁，未來加入集團後，將更深化彼此的媒體與科技技術；該公司去年營收約 2 億，營收為數位科技為主的製作收入，較聯廣整體的毛利率高。

聯廣業務範圍涵蓋廣告行銷產業鏈的中下游，集團分為媒體事業、廣告事業、公關事業及會展與特展等四大事業體，去年營收占比分別為 36%、32%、5% 及 27%，在 10 月合併先勢集團後，使公關事業佔比提升至約 18%，待此次合併安益國際展覽與米蘭營銷後，媒體、會展營收占比將各達約 35%，而廣告與公關事業則分別降至 2 成以下。

在擴大會展與媒體事業版圖後，聯廣執行長程懷昌表示，目前仍在觀察下一個購併標的，明年仍會持續啟動併購，瞄準具備人工智慧、物聯網、大數據等相關技術的獨立新創公司，目前已有 3、4 家在口袋名單中。

此外，為因應集團由眾多指標品牌結合而成，聯廣董事會今日也通過將公司名稱變更為「格威傳媒股份有限公司」，以呈現聯廣從廣告公司跳脫為更有豐沛成長性的傳媒整合集團。格威傳媒平台匯集聯廣傳播、光洋波斯特、先勢行銷傳播、安益國際展覽及米蘭營銷等五大品牌，完整串連線上及線下的行銷模式，各品牌將會攜手合作發揮更大的綜效。