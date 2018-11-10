能源盤後—供應量激增 原油連10日收跌 擴大熊市跌幅

週五 (9 日) 交易，產量增加引發市場對供應量激增的擔憂，原油期貨連續 10 個交易日收跌，擴大熊市跌幅。

美國原油期貨週四跌入熊市 (自最近高點下跌 20% 以上)，終止自 2015 年初以來最長牛市。

同時，由於供應緊張和寒冷天氣導致交易商擔憂，天然氣期貨收盤價站上近 2 年高點。

12 月交割的 WTI 原油期貨下跌 48 美分或 0.8%，收每桶 60.19 美元，根據 FactSet，此為最近月契約自 3 月 8 日以來最低收盤價。本週跌幅 4.7%，為連續第 5 週收跌。

根據 Dow Jones Market Data，WTI 原油期貨連續 10 個交易日收跌，此為 1984 年 7 月 18 至 31 日以降最長跌勢。

1 月交割的 Brent 原油期貨下跌 47 美分或 0.7%，收每桶 70.18 美元。Brent 原油已自 10 月高點下跌約莫 19%，貼近熊市，若收盤價低於 69.032 美元就會跨過門檻，踏入熊市。根據 FactSet，本週 Brent 跌幅 3.6%。

S&P Global Platts 美國原油和燃料石油市場副主編 Matt Cook 表示，「過去這幾天我們看到的跌勢反映了過去幾週國內的供應量情形，美國原油庫存過去 7 週一直增加。」

「市場結構在 10 月中旬回到了正價差，意謂目前市場供應充足。」

整體而言，早在美國對伊朗能源進行制裁之前，沙國、俄國和美國原油產量均已上升。該制裁本週初生效，但美國給予 8 國暫時豁免權，可以持續向伊朗購買石油。

EIA 週三公布，11 月 2 日止的一週，美國產量增加 40 萬桶 / 日，創下每日產量 1160 萬桶的紀錄。

Baker Hughes 週五公布的數據顯示產量進一步增加，美國石油探鑽機具啟動量增加 12 個至 886 個，為 5 月以降單週增加數量最多的一次。

其他交易

12 月汽油下跌 1.4% 至每加侖 1.521 美元，本週跌幅 5.1%，且為 2017 年 10 月以降最低收盤價。

12 月熱燃油上漲 0.2% 至每加侖 2.173 美元，本週持平。