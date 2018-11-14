〈布油入熊市〉油價跌破60美元 次月股市必跌？

10 月初每桶原油在 76 美元以上，現在跌破 60 美元，跌幅超過 20%，無論油價多頭還是空頭都該留意這樣陡峭跌勢其中意義。

美國川普總統 9 月下旬時曾抱怨油價太高，現在他應該正開心油價大跌，但另一方面，許多分析師卻憂心忡忡，因為油價大跌反映出經濟低迷時會出現需求趨緩的現象，而週一道指大跌 600 多點尤其反映出這樣的擔憂情緒。

然而，以歷史數據來看，這些簡單化的觀點都不見得正確。剖析過去數據顯示，油價上漲有時是股市利多，有時則相反。

特定一個月份的高油價往往與隨後一個月的股市上漲有關，尤其是 15 年前石油庫存相關性似乎有重大轉變。在此之前，特定一個月油價上升之後的一個月，S&P 500 多半走跌，反之如果特定月油價下跌，S&P 500 次月就會走升。

但相反的，這個連動關係卻逆轉了，現在特定月油價上漲過後一個月，通常油價也會上漲。

以統計學的精準度來看，無論是早年油價與 S&P 500 指數逆相關，或是現在正相關的關係都相當明顯，而這兩組模式反映出，單單靠數據在解釋現在正發生的事情上，其價值有限。

這非常諷刺，因為早前油價與股價之間的逆相關性足以當作專業期刊的研究主題，例如 2008 年 8 月金融經濟學期刊上的《打擊石油：另一個難題》，但幾乎是在這份研究報告出刊的同一時間，這樣逆相關的走勢就嘎然而止，反而變成正相關走勢。

該研究作者之一、荷蘭 TIAS 商學院教授 Ben Jacobsen 推測，這是因為 2008 年至 2009 年間金融危機引起的創傷，投資者在創傷後的壓力導致他們「對任何不尋常的事情做出負面反應，不管這消息是正面還是負面。」

Jacobsen 補充，他認為過去逆相關的走勢將永遠消失，因為過去 15 年都是正相關走勢，當然這還需要再一段時間來驗證。

然而，多頭和空頭仍需要找其他資訊來推測股市價格，無法只看油價波動就下定論。

