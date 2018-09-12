VHQ-KY子公司將分拆至香港上市 明年底前完成上市程序

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803-TW) 今 (12) 日召開股東臨時會，通過子公司 VHQ Digital Media Ltd 分拆至香港上市的計劃，VHQ 表示，未來子公司在香港上市後，將有助提高上下游業務垂直整合效益，並尋求其他併購機會，香港子公司預計明年開始進行分拆上市計畫，可望於明年底前完成上市程序。

VHQ 表示，為拓展公司影像後製業務的全方位佈局，跨足廣告、電影、網劇、電視劇與遊戲等影像市場，並提高上下游業務的垂直整合效益，規劃將子公司 VHQ Digital Media Ltd 分拆至香港上市，盼能透過台灣與香港雙平台，持續拓展亞洲整體後製團隊規模，並尋求其他併購機會，提升公司在亞太影像後製業務的規模及市占率。

由於中國法規禁止外資投資影視製作公司，因此 VHQ 將改採與木星時代進行股權變更程序，股權變更後，不會影響木星時代營運模式，待北京市工商行政管理局及北京市商務委員會審批完成後，將可進行後續收購程序。

VHQ 表示，隨著 VHQ 集團內各子公司業務多元化和發展，未來極有可能可發展到足以單獨上市的規模，因此子公司分拆至香港上市，將對股東權益有正面效益。

VHQ 指出，未來集團可從香港等地的資本市場募集資金，靈活運用資金，並持續擴張以拓展公司營運發展，且也可擴充資本與進行收購，也能更吸引在尋求投資中國媒體和電影業的潛在投資者。