丁二烯原料成本降低 申豐第三季EPS 1.38元 創近五季新高

第三季丁二烯報價承壓，至 9 月底跌至 1,350 美元左右，原料成本降低，申豐 (6582) 單季毛利率上升到 23.41%，較前一季成長 2.92 個百分點，營益率亦攀升到 15.23%，稅後盈餘 1.44 億元，季增率 29.46%，每股稅後盈餘 1.38 元，創下近五個季度新高。丁二烯兩大應用合成橡膠、ABS(丙腈烯 - 丁二烯 - 苯乙烯)需求放緩，第三季丁二烯報價由 7 月初 1650 美元左右，下滑到 9 月底 1350 美元左右，平均跌幅約 18%，原料成本下滑，帶動申豐今年毛利率逐季上升，由第一季 19.64%，上升到第二、三季 20.49% 以及 23.41%。



申豐 NBR 乳膠年產能約 8.8 萬噸，SBR 乳膠年產能約 4 萬噸，合計年產能約 12 萬噸左右，NBR 乳膠主要原料為丁二烯占了四成、丙烯腈占了兩成；SBR 乳膠主要原料丁二烯約 25%、SM(苯乙烯) 占了 45%。



申豐前三季營收 29.07 億元，年增率 24.8%，毛利率 21.26%，稅後盈餘 3.39 億元，逼近去年全年 3.45 億元，年增率 2 成，每股稅後盈餘 3.25 元。