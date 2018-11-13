創新科技掀風潮 四大產業最具明星相

美國股市 10 月份經歷大修正，令不少投資人擔憂未來前景。台新投信認為，受到中美貿易戰、美國總經面憂慮提升及成本上漲等因素干擾，保守看待後續盤勢。不過，美國企業持續加速創新腳步，是美股累積能量的重要推手，因此看好長線趨勢向上的破壞式創新產業，包括數位經濟、創新醫療、工業 4.0、環境保護等四大領域，其所衍生的產業鏈蘊含龐大的商機。

在智慧科技的加持下，近年來相關主題式投資正夯，國內投信陸續發行創新科技相關基金。根據統計，2012 年至今，國內投信公司總計發行 13 檔智慧科技主題式基金，光是今年就發行了 4 檔 (資料日期 2018/11/9)。除了已經上市的基金之外，後續還有 7 檔基金已獲核准募集或是送件審核中，預估智慧科技主題基金今、明兩年發行檔數，將超越過去 6 年的檔數總和，顯示這股智慧浪潮方興未艾。



科技創新環環相扣 全方位布局不漏接

綜觀目前市場上的創新科技基金，範圍涵蓋雲端、物聯網、AI 人工智慧、機器人、醫療產業、智慧城市、智慧生活、智慧運動、金融科技等產業，多數基金只著墨於單一領域的主題式投資，不過，也有基金切入多面向主題，凡是涉及改變市場遊戲規則及影響人類生活甚鉅的破壞式創新產業，都列入投資範疇。比起單一主題式基金，此類型基金廣泛布局多重產業，投資組合波動度較低，除了能追蹤創新帶來的全面商機，也能掌握類股輪動時的行情，能有較好的報酬及風險控制，適合想要投資科技類股又擔心波動大的穩健型投資人。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，破壞式創新滲透各產業，為了完整掌握日常生活及科技生態鏈的各項投資機會，台新智慧生活基金與主題式投資專家－CPR 團隊合作，採用跨域選股模式，與單一產業主題式基金有所不同，而是聚焦在數位經濟、工業 4.0、生命科技與健康醫療、環保地球等四大主軸，以跨界、跨產業的佈局策略，挑選質優公司，建立具競爭力的投資組合，以參與未來全球最有潛力的賺錢行業。這些產業都是下一個十年內逐步改變企業營運與人類生活模式，是值得參與的長期投資機會。

影響人類生活最劇 且富含投資商機的四大領域

數位經濟方面，層面涵蓋了金融科技、共享經濟、擴增實境 / 虛擬實境 (AR/ VR)、網路資訊安全等創新概念。創新醫療方面，舉凡數位醫療、生命科學工具 / 技術、免疫治療、生物科技、醫療新技術等，均是值得關注之焦點。工業 4.0 方面，熱門投入的應用方向包括智能工廠、機器人、3D/4D 列印、自動車、自動駕駛、無人飛機等領域，潛藏商機具想像空間。環境保護方面，涉及領域包括能源儲存、太陽能、智能電網、節能、風力發電等，這些產業受惠於綠色經濟崛起，未來「綠金」商機可觀。

此外，該檔基金主要以投資美國企業為主，蘇聖峰表示，美股之所以仍能維持成長動能及締造榮景，新創公司扮演了重要的推手，尤其近年來人工智慧 (AI)、金融科技 (FinTech) 與物聯網 (IoT) 等創新科技驅動許多產業再革命，創造出不少最賺錢、最具投資價值的產業，並帶領美股不斷創新高，而再革命所帶來的商機往往都可以超越市場多空行情，透過人類行為的改變而改寫市場典範，最鮮明的例子如蘋果手機橫空出世，不僅改變了通訊方式，也改變消費習慣，甚至食衣住行的運作方式，而這一切仍在進行中