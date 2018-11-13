11月13日，據央行發布，初步統計，10月末社會融資規模存量為197.89萬億元，同比增長10.2%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為132.53萬億元，同比增長13%;對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為2.4萬億元，同比下降3.5%;委托貸款餘額為12.71萬億元，同比下降8.4%;信托貸款餘額為7.95萬億元，同比下降2.6%;未貼現的銀行承兌匯票餘額為3.72萬億元，同比下降15%;企業債券餘額為19.51萬億元，同比增長6.6%;地方政府專項債券餘額為7.26萬億元，同比增長40.5%;非金融企業境內股票餘額為6.97萬億元，同比增長8.3%。
從結構看，10月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額占同期社會融資規模存量的67%，同比高1.7個百分點;對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額占比1.2%，同比低0.2個百分點;委托貸款餘額占比6.4%，同比低1.3個百分點;信托貸款餘額占比4%，同比低0.5個百分點;未貼現的銀行承兌匯票餘額占比1.9%，同比低0.5個百分點;企業債券餘額占比9.9%，同比低0.3個百分點;地方政府專項債券餘額占比3.7%，同比高0.8個百分點;非金融企業境內股票餘額占比3.5%，同比低0.1個百分點。