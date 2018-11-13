〈區塊鏈大應用〉石油巨頭公司聯合推出區塊鏈能源商品交易平台Vakt

據外媒報導，石油公司 BP、殼牌和 Equinor 已經與大型銀行和貿易公司合作，將共同推出基於區塊鏈技術的平台「Vakt」，以改善能源商品交易。

這項區塊鏈解決方案於 2017 年 11 月首次公佈，旨在讓所有產業參與者從繁瑣的文書工作轉向線上智慧合約，從而有助於減少運營時間並提高交易效率。

Vakt 產品開發副總裁 Lyon Hardgrave 在一個會議中表示，該平台將於 11 月底在北海石油市場推出。 同時 Hardgrave 也針對 Vakt 未來的計劃提出說明:「在 2019 年，我們將關注 ARA 駁船、水上交易市場和美國原油管道。明年 1 月份，除了我們的股東之外，第一批廠商也將加入。」

Hardgrave 補充道，Vakt 也收到石油化工和美國天然氣相關產業的請求。他進一步強調，由區塊鏈技術建構的平台一旦全面運作，在交易後的流程中將減少高達 40% 的成本。

石油數據公司普氏能源 (S&P Global Platts) 曾進行了一項民意調查，發現絕大多數相關產業餐與者都認為，區塊鏈技術將於 2025 年時廣泛應用於零售市場。S&P Global Platts 本身也曾為石油產業提供區塊鏈解決方案。今年 2 月，該公司宣布推出一個去中心化的平台，讓市場參與者提交每週石油儲存數據，並能夠在平台上追蹤 FOIZ 工業區的石油部署。

另一方面，瑞士也有類似於 Vakt 的平台，是一個由國際銀行、貿易公司和先進能源公司成立的合資企業所推出的名為 komgo SA 的平台，商品涵蓋源油道小麥等廣泛商品。該平台有助於提升交易透明度、大幅降低詐騙風險並提高交易效率。