華為計劃未來1-2年內將推出AR眼鏡

華為正在開發擴增實境 (AR) 智慧眼鏡，推估可能在未來一兩年內首次亮相，可能會與蘋果公司 (AAPL-US) 正面競爭，因為據傳蘋果也正在開發自有的類似產品。
AR 是一種將虛擬三度空間圖像覆蓋在現實世界中的技術。這與智慧手機遊戲 APP 的原理類似，可讓用戶透過手機螢幕上看到數位對像重疊在背景中。
這家中國科技巨頭已經在其最新的 Mate 20 Pro 智慧手機上加入了 AR APP。
但華為消費者業務 CEO 余承東 (Richard Yu) 在接受《CNBC》專訪時表示，AR 眼鏡正在開發，可以將體驗提升到更高的水平。它將是讓人們體驗 AR 的可穿戴眼鏡。
余承東說，「有了 AR，你就可以讓 AR 眼鏡配合手機，也許你可以看到更大的視野。」「一開始你可能覺得 AR 什麼都不是。但是在未來你會發現它有越來越多的價值。」
他表示，該公司將首先為智慧手機帶來更多 AR 體驗，這樣用戶在正式發表眼鏡之前就能習慣，「未來一到兩年該產業將真正商業化，華為也會是其中之一。我們將帶來更好的用戶體驗產品。」
可穿戴式智慧眼鏡是一種尚未完全普及大眾的技術。谷歌 (GOOG-US) 的 Google Glass 是該產品的首批版本之一，並沒有流行起來。微軟 (MSFT-US) 有一款名為 HoloLens 的產品，它使用 AR 科技，但它是以商業用戶為銷售主體。
但主力消費電子公司似乎對這個概念有了新的興趣。
去年，《彭博》報導蘋果公司正在開發頭戴式 AR 裝備。8 月，蘋果收購了 Akonia Holographics，這是一家為這種產品生產鏡片的公司。
蘋果並不是唯一想要加入競爭的科技公司。臉書 (FB-US) 正在開發 AR 眼鏡。該公司社群網路 AR 主管 Ficus Kirkpatrick 上月向《TechCrunch》證實，AR 硬體產品正在開發中。
AR 科技已經被包括蘋果公司 CEO 庫克在內的科技負責人一再談及。分析師預計這個領域將出現巨大成長，即使初期數量不多。市場研究公司 IDC 預計，今年將有超過 20 萬台頭戴式 AR 設備出貨，到 2022 年將增加到 2159 萬台。
IDC 的設備和 AR/VR 副總裁 Tom Mainelli 在 9 月發表的報告中表示，「頭戴式 AR 設備的成長可能看起來很平靜，但這個市場仍處於初創階段。」