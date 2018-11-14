華為計劃未來1-2年內將推出AR眼鏡

華為正在開發擴增實境 (AR) 智慧眼鏡，推估可能在未來一兩年內首次亮相，可能會與蘋果公司 (AAPL-US) 正面競爭，因為據傳蘋果也正在開發自有的類似產品。

AR 是一種將虛擬三度空間圖像覆蓋在現實世界中的技術。這與智慧手機遊戲 APP 的原理類似，可讓用戶透過手機螢幕上看到數位對像重疊在背景中。

這家中國科技巨頭已經在其最新的 Mate 20 Pro 智慧手機上加入了 AR APP。

但華為消費者業務 CEO 余承東 (Richard Yu) 在接受《CNBC》專訪時表示，AR 眼鏡正在開發，可以將體驗提升到更高的水平。它將是讓人們體驗 AR 的可穿戴眼鏡。

余承東說，「有了 AR，你就可以讓 AR 眼鏡配合手機，也許你可以看到更大的視野。」「一開始你可能覺得 AR 什麼都不是。但是在未來你會發現它有越來越多的價值。」

華為消費者業務 CEO 余承東 (Richard Yu) (圖: AFP)

他表示，該公司將首先為智慧手機帶來更多 AR 體驗，這樣用戶在正式發表眼鏡之前就能習慣，「未來一到兩年該產業將真正商業化，華為也會是其中之一。我們將帶來更好的用戶體驗產品。」

可穿戴式智慧眼鏡是一種尚未完全普及大眾的技術。谷歌 (GOOG-US) 的 Google Glass 是該產品的首批版本之一，並沒有流行起來。微軟 (MSFT-US) 有一款名為 HoloLens 的產品，它使用 AR 科技，但它是以商業用戶為銷售主體。

但主力消費電子公司似乎對這個概念有了新的興趣。

去年，《彭博》報導蘋果公司正在開發頭戴式 AR 裝備。8 月，蘋果收購了 Akonia Holographics，這是一家為這種產品生產鏡片的公司。

蘋果並不是唯一想要加入競爭的科技公司。臉書 (FB-US) 正在開發 AR 眼鏡。該公司社群網路 AR 主管 Ficus Kirkpatrick 上月向《TechCrunch》證實，AR 硬體產品正在開發中。

AR 科技已經被包括蘋果公司 CEO 庫克在內的科技負責人一再談及。分析師預計這個領域將出現巨大成長，即使初期數量不多。市場研究公司 IDC 預計，今年將有超過 20 萬台頭戴式 AR 設備出貨，到 2022 年將增加到 2159 萬台。

IDC 的設備和 AR/VR 副總裁 Tom Mainelli 在 9 月發表的報告中表示，「頭戴式 AR 設備的成長可能看起來很平靜，但這個市場仍處於初創階段。」