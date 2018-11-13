今年前15大半導體供應商預測 三星為龍頭

IC Insights 將在本月下旬發布 2018 年《The McClean Report》的 11 月更新，半導體論壇《semiwiki.com》於 13 日率先公布今年前 15 大半導體供應商的預測，並就產品類型對這些供應商進行 5 年的詳細預測，包含銷售額、出貨量與平均售價預測。

預計 2018 年全球前 15 大半導體供應商 (IC、光電、感應器、致動器和分離元件) 銷售排名如圖 1 所示。其中 7 家供應商總部位於美國、3 家於歐洲、2 家分別位於韓國和日本、1 間於台灣。IC Insights 現在將博通歸類為美國公司。

今年前 15 大半導體供應商預測

今年第 2 季，東芝以 180 億美元的價格，將其記憶體晶片業務出售給貝恩資本，東芝隨後購回 40.2% 的股份，BCPE Pangea 擁有東芝記憶體株式會社 49.9% 的股份，HOYA 株式會社擁有剩餘 9.9% 的股份。

由於東芝出售記憶體事業體，圖 1 所示的 2018 年銷售額包含東芝其餘半導體產品，例如離散元件與系統大型積體晶片 (System LSIs) 和東芝記憶體株式會的 NAND 快閃記憶體的銷售的總銷售額。

總體而言，預計 2018 年前 15 大半導體公司的銷售額，將比 2017 年增長 18%，2017 年 - 2018 年的全球半導體行業預期增長為 16%。三大記憶體晶片供應商分別為三星、SK 海力士和美光，預期銷售額年增將超過 25%，SK 海力士的銷售額年增預計高達 41%。

今年排名前 15 的半導體供應商銷售額至少將達 80 億美元，而當中 9 間公司將展現雙位數的銷售額增長，5 間公司增長率將達 20%，分別為三星、SK 海力士、美光、威騰電子 / SanDisk 與 Nvidia。



威騰電子預計將為排名上升變化最大的，預計將攀升三位至第 12 名，相較之下，恩智浦預計將下降兩位至第 13 名，該公司今年的銷售額僅增長 1%。前 15 名中，預計高通的銷售額表現最差，今年該公司的半導體收入下降 3%。



英特爾在 2017 年第 1 季為排名第一的半導體供應商，但在 2017 年第 2 季度三星取得領先地位。隨著去年 DRAM 和 NAND 快閃記憶體市場的強勁增長，預計今年三星半導體的總銷量將高過英特爾 19%，

記憶體設備預計將佔 2018 年三星半導體銷售額的 84%，2017 年為 81%。另一方面，該公司 2018 年的非記憶體銷售，預計僅將增加 133 億美元，比 2017 年的非記憶銷售額 125 億美元高出 6%。而三星今年的記憶體銷售額預計將增長 31%，達到 700 億美元。



排名前 15 的半導體供應商包括純代工的台積電和三家無晶圓廠公司。若將台積電排除在前 15 名之外，聯發科將排名第 15 位，該公司 2018 年銷售額預計為 79 億美元，比 2017 年微增 1%。



總結來說，此前 15 大半導體供應商列表，為給投資者的參考，區分出半導體的主要供應商，涵蓋整合元件製造商，無晶圓廠公司與代工廠。